Епифанцев получил награду за "Зеленого слоника"
Кинофестиваль прошел в столице с 20 по 26 марта. Председателем жюри стала основатель Международного фестиваля латиноамериканского кино Сильвия Перель.
Лучшим зарубежным триллером 2016 года стал фильм "Инферно". Среди российских победила лента режиссера Алексея Красовского "Коллектор", передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу киносмотра.
Лучшим зарубежным хоррором года стал фильм "Не дыши". Лучшим отечественным хоррором 2016 года признали картину "Невеста".
Кроме того, премии "За вклад в развитие жанра хоррор" получили актер Владимир Епифанцев, отмеченный за участие в трэш-сплэттере "Зеленый слоник" Светланы Басковой, а также режиссер Валерия Гай Германика, автор социальных драм "Все умрут, а я останусь" и "Да и да".
Отметим, актер Епифанцев отличается своей эпатажностью. Напомним, в эфире шоу "Секрет на миллион" артист поразил ведущую Леру Кудрявцеву подробностями своей личной жизни. В частности, он рассказал о супруге, с которой уже два года как не живет вместе, а также о своей любви к куннилингусу и хорошем отношении к детям.
Ведущей нелегко дается воспитание ребенка-аутиста
Супружеская жизнь пары давно трещала по швам
Лама Сафонова со страхом ждет инъекции в живот
Для этого нашим соотечественникам не хватает денег