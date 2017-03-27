Епифанцев получил награду за "Зеленого слоника"

Жюри Российского международного кинофестиваля остросюжетного кино и хоррор-фильмов "Капля" вручило награды победителям. Актер Владимир Епифанцев отмечен за участие в трэш-сплэттере "Зеленый слоник" Светланы Басковой.

Кинофестиваль прошел в столице с 20 по 26 марта. Председателем жюри стала основатель Международного фестиваля латиноамериканского кино Сильвия Перель.

Лучшим зарубежным триллером 2016 года стал фильм "Инферно". Среди российских победила лента режиссера Алексея Красовского "Коллектор", передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу киносмотра.

Лучшим зарубежным хоррором года стал фильм "Не дыши". Лучшим отечественным хоррором 2016 года признали картину "Невеста".

Кроме того, премии "За вклад в развитие жанра хоррор" получили актер Владимир Епифанцев, отмеченный за участие в трэш-сплэттере "Зеленый слоник" Светланы Басковой, а также режиссер Валерия Гай Германика, автор социальных драм "Все умрут, а я останусь" и "Да и да".

Суббота в 17.00 НТВ #секретнамиллион�� Публикация от KUDRYAVTSEVA LERA (@leratv) Фев 24 2017 в 10:02 PST

Отметим, актер Епифанцев отличается своей эпатажностью. Напомним, в эфире шоу "Секрет на миллион" артист поразил ведущую Леру Кудрявцеву подробностями своей личной жизни. В частности, он рассказал о супруге, с которой уже два года как не живет вместе, а также о своей любви к куннилингусу и хорошем отношении к детям.