Епифанцев о любовнике жены: Он хороший парень, родной

Актер оплачивает квартиру жене, с которой не живет полтора года, и ее новому мужчине. И тратит на это по 250 тысяч рулей в месяц. Жить скромнее его семья не готова.

С женой – актрисой Анастасией Веденской – Владимир Епифанцев состоит в браке одиннадцать лет. Но уже полтора года они не живут вместе, хотя и состоят в официальном браке до сих пор. По словам Веденской, она просто устала от истерик мужа. У него - своя версия.

"Я нашел другую женщину, – уверяет актер, – с которой мне спокойно и хорошо, с которой я расслабился, потерял нервное состояние". Открылось же все банально. "Настя кинула в карман мне диктофончик. А я говорил со своей новой женщиной в машине. Говорил, как я ее люблю. Но от жены уходить не собирался. Пришел домой, Настя вынула диктофон, в туалете послушала запись. Вышла и сказала: "Пошел вон!".

"В какой-то момент Настя сама стала увлекаться вниманием мужчин. Потом она перестала делать из этого тайну и спрашивала у меня, как вести себя с тем или иным мужчиной, – шокировал Епифанцев. – Я не мог ей дать то, что она требовала. Было много переживаний, ведь я очень ее люблю до сих пор, жалею. Она очень трогательная женщина и родной для меня человек. Но до сих пор меня мучает. Я не знаю, зачем она это делает. Я несколько раз уходил и возвращался, казалось, что на сей раз все будет нормально. Но продолжались эти дикие агонии. Она все время посылает какой-то негатив. Говорит, что я мерзавец, скотина. Дети видели наши ссоры и для них это был шок. Этого нельзя допустить".

Сегодня актер снимает для жены квартиру в историческом центре Москвы за 250 тысяч рублей в месяц. "Шикарная двухэтажная квартира на Малой Бронной – с баней, бильярдом, камином. Она там живет с любовником и моими детьми", – рассказал Владимир. К семье сегодня актер может приехать в любое время. И наличие другого мужчины рядом с женой Епифанцева не смущает. "Он хороший парень, родной, дети называют его "дядя Дима". Он играет важную роль в наших с Настей отношениях. Он переживает за нее, но во многом на моей стороне", – рассказал актер в интервью Лере Кудрявцевой в программе "Секрет на миллион" на канале НТВ.