Жена оценила шокирующие признания Епифанцева
По словам жены артиста, Владимир Епифанцев всегда презирал телепередачи вроде "Секрет на миллион". Перед эфиром он предупредил супругу, что собирается рассказать в этой программе об их личной жизни, чтобы "заработать деньги", сообщает Womanhit.
"Во время эфира я была в аэропорту и в принципе не собиралась смотреть этот трэш, но меня догоняли сообщения в социальных сетях от людей, слезно умоляющих спасти мужа", – рассказала Анастасия Веденская. Друзья актрисы сообщили ей, что Владимир Епифанцев трижды заплакал в студии, но делал это наигранно.
Позднее сам супруг артистки похвастался перед ней замечательным, по его мнению, выступлением. Он заявил, что после эфира на него "повалит куча ролей". "Я просто бог, я потрясающе там выступил. Ты упадешь на колени и будешь целовать меня, когда увидишь передачу", – сказал своей жене герой телешоу.
Несмотря на то, что супруга Епифанцева оценила его актерское мастерство, она отметила, что выступление в "Секрете на миллион" было нелепым. "Сейчас те, кто клял его вчера, называя сатанистом, ведутся на его слезы и уверены, что я плохая девочка и разрушила семью. Нелепо – потому что художнику его величины такой перформанс не нужен", – считает она.
Между тем Анастасия Веденская не смогла объяснить, зачем ее супруг снимает эротические "этюды" и публикует их в социальной сети Instagram. "Учителя спрашивали, в курсе ли я, какие проблемы могут быть у детей из-за этих его экзерсисов", – поделилась она. "Мне не нравится, что я должна объясняться перед школой, хотя сейчас у него заблокировали все аккаунты в соцсетях", – заключила актриса.
Напомним, Владимир Епифанцев в эфире шоу "Секрет на миллион" поразил ведущую Леру Кудрявцеву подробностями своей личной жизни. В частности, он рассказал о супруге, с которой уже два года как не живет вместе, а также о своей любви к куннилингусу и хорошем отношении к детям.
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