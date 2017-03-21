Жена оценила шокирующие признания Епифанцева

Актриса Анастасия Веденская прокомментировала выступление супруга Владимира Епифанцева на шоу телеведущей Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион". Она считает, что муж своими откровениями бросил ей вызов.

По словам жены артиста, Владимир Епифанцев всегда презирал телепередачи вроде "Секрет на миллион". Перед эфиром он предупредил супругу, что собирается рассказать в этой программе об их личной жизни, чтобы "заработать деньги", сообщает Womanhit.

"Во время эфира я была в аэропорту и в принципе не собиралась смотреть этот трэш, но меня догоняли сообщения в социальных сетях от людей, слезно умоляющих спасти мужа", – рассказала Анастасия Веденская. Друзья актрисы сообщили ей, что Владимир Епифанцев трижды заплакал в студии, но делал это наигранно.

Позднее сам супруг артистки похвастался перед ней замечательным, по его мнению, выступлением. Он заявил, что после эфира на него "повалит куча ролей". "Я просто бог, я потрясающе там выступил. Ты упадешь на колени и будешь целовать меня, когда увидишь передачу", – сказал своей жене герой телешоу.

Несмотря на то, что супруга Епифанцева оценила его актерское мастерство, она отметила, что выступление в "Секрете на миллион" было нелепым. "Сейчас те, кто клял его вчера, называя сатанистом, ведутся на его слезы и уверены, что я плохая девочка и разрушила семью. Нелепо – потому что художнику его величины такой перформанс не нужен", – считает она.

Публикация от KUDRYAVTSEVA LERA (@leratv) Фев 24 2017 в 10:02 PST

Между тем Анастасия Веденская не смогла объяснить, зачем ее супруг снимает эротические "этюды" и публикует их в социальной сети Instagram. "Учителя спрашивали, в курсе ли я, какие проблемы могут быть у детей из-за этих его экзерсисов", – поделилась она. "Мне не нравится, что я должна объясняться перед школой, хотя сейчас у него заблокировали все аккаунты в соцсетях", – заключила актриса.

Напомним, Владимир Епифанцев в эфире шоу "Секрет на миллион" поразил ведущую Леру Кудрявцеву подробностями своей личной жизни. В частности, он рассказал о супруге, с которой уже два года как не живет вместе, а также о своей любви к куннилингусу и хорошем отношении к детям.