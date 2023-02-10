Первые лица

Топ неудачных высказываний Обамы

Новые откровения президента США о российском лидере навели наблюдателей на определенные размышления. С одной стороны, кажется, что Барак Обама делает Владимиру Путину комплимент, называя его "вежливым и пунктуальным". В то же время президент США замечает, что его российский коллега "не формирует повестку дня". Американские эксперты предупреждали Обаму: неуважительные замечания в адрес Путина бьют прежде всего по его собственному имиджу и подчеркивают слабость хозяина Белого дома. Дни.Ру собрали высказывания 44-го президента США о России и ее лидере.