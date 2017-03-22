Объявлены имена лауреатов президентских премий

Имена лауреатов премии президента России для молодых деятелей культуры объявили в Москве. Награды будут вручены в Кремле 24 марта.

Художник Вера Лагутенкова, актер Антон Шагин и директор Приморского музея Виктор Шалай удостоены президентской премии для молодых деятелей культуры. Указ подписан Владимиром Путиным, сообщил советник главы государства по культуре Владимир Толстой.

"По итогам тайного голосования – голосует президентский совет по культуре и искусству – были определены три кандидатуры соискателей и представлены президенту. Сегодня указ номер 113 подписан, мы можем огласить результаты", – цитирует советника РИА Новости.

Художник и искусствовед Вера Лагутенкова премирована за вклад в развитие отечественного художественного образования и просветительскую деятельность. За исполнение ролей классического и современного репертуара в театре и кино премию получит артист театра "Ленком" Антон Шагин. Директор Приморского государственного объединения музея имени Арсеньева Виктор Шалай также удостоен высокой награды – за вклад в сохранение и популяризацию исторического и культурного наследия, создание современных музейных экспозиций премии.

Объявлены также имена лауреатов другой премии – в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества. "Премия за вклад в развитие отечественного анимационного искусства будет вручена мультипликатору Леониду Шварцману. Он является уникальной фигурой в анимации, все его хорошо знают по работам "Варежка", "Аленький цветочек", "Золотая антилопа", "Снежная королева". Мы надеемся, ему будет приятно получить эту премию", – отметил Владимир Толстой. Президентским указом премированы также режиссер фильма "Усатый нянь" Владимир Грамматиков и детский писатель Анастасия Орлова.

Награды будут торжественно вручены в День работника культуры, 24 марта, в Кремле. Каждого лауреата ждет и денежный приз – 2,5 миллиона рублей. Премия президента России для молодых деятелей культуры учреждена в 2011 году, а в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества – в 2013-м. Они вручаются ежегодно. Лауреатом может стать как один человек, так и коллектив – до 3 участников.