Как-то пользователей Сети спросили, какие самые дурацкие подарки они получали? Среди ответов были презервативы, пила, мужские трусы, адресованные женщине, а также ершик для унитаза. Оригинальность оригинальностью, но давайте не будем повторять чужих ошибок.

Dni.Ru предлагают идеи подарков на 8 Марта.

Стайлер для волос, цена от 2 799 рублей



Это достойный агрегат для наведения красоты. Лучше выбирать профессиональные модели, которые используют в салонах красоты. Они имеют керамическое покрытие, быстрее нагреваются, при этом есть возможность регулировать температуру, благодаря чему во время укладки не повреждаются волосы.

Напольные весы, цена от 1 299 рублей

Подарить женщине напольные весы – это мягкий способ намекнуть, что пора избавляться от зимнего балласта. Сделать такой презент могут лишь сильные духом мужчины, которые не боятся провести остаток дней в условиях жесткого физического и ментального насилия со стороны одариваемой особы. Сейчас продаются устройства, которые не только показывают вес, но и определяют процентное соотношение воды и жира в организме. Полученные результаты измерений можно заносить в память, тем самым отслеживая динамику. Но если что, мы предупредили...

Смартфон Apple iPhone 7, цена от 51 599 рублей

Даже не знаем, что сказать. Сделав такой подарок, вы мигом перейдете в высшую лигу образцовых мужей или любовников, обойдя на вираже "многоцветочников". У вашей дамы будет шанс похвастаться. Но будьте осторожны: как только увидит свет новая модель "яблочного" телефона, "карета превратится в тыкву", и игра начнется заново.

Городской велосипед, цена от 13 000 рублей

Для здоровья можно поставить дома велотренажер. Но тогда вы не ощутите на своем лице дуновение ветра, не почувствуете запах деревьев в парке и не увидите солнце над головой. Не побываете во многих местах, где могли бы. Так что лучше приобрести себе и близким настоящие велосипеды и прожить вместе множество ярких мгновений. Плюс для здоровья это тоже очень полезно.

Маникюрный набор, цена от 2 500 рублей

Поскольку стремление к красоте и гармонии очень важно в нашей культуре, то, что помогает прийти к этому – всегда отличный подарок. Вряд ли набор будет пылиться где-то в недрах комода, его с удовольствием будут использовать по прямому назначению. Выбирайте между классическими инструментами для маникюра и современными электрическими моделями с различными насадками для аппаратной обработки ногтей.

Палетка теней, цена от 3 500 рублей

Косметика – классика подарка на 8 марта, и если дарить, то что-то качественное. Ассортимент косметической продукции велик, поэтому есть возможность подобрать цвета, которые подходят возрасту и индивидуальности конкретной женщины.

Праздник вкуса в ресторане Quadrum, отель Four Seasons Moscow, 5 000 рублей

Шеф-повар ресторана Quadrum в отеле Four Seasons Элиас Каскиле специально к 8 марта приготовил для гостей специальное меню. Вы только оцените названия: морские гребешки с зеленым горошком и чипсами из черных оливок; оладьи из трески с копченой рикоттой, морковным салатом и лимонным соком; сардинская паста Фрегола с кальмарами и артишоками… Отличная возможность побаловать себя и близкого человека чем-то действительно изысканным. А продолжить вечер можно будет там же, в отеле, в баре "Московский", где ожидаются специальные коктейли, а также живое выступление джаз-бэнда.

Билеты на шоу магии, цена от 2000 рублей

Привнести в жизнь милых дам немного волшебства можно будет при помощи билетов на выступление известного иллюзиониста Гаэтано Триджиано, который привезет в Москву свое удивительное шоу "Магия Иллюзий". Гаэтано – автор невероятных фокусов к известному фильму "Иллюзия обмана". Его представления – не просто фокусы, а связанное действо, которое приводит зрителей в настоящий восторг, стирая границы между реальностью и иллюзией. Иллюзионист даст единственный концерт, который пройдет 9 марта в Крокус Сити Холле.