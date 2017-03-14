Цой похвалила Самойлову за подготовку к "Евровидению"

Популярная певица Анита Цой заявила, что представительница России на песенном конкурсе "Евровидение" Юлия Самойлова прекрасно подготовлена к выступлению. По ее словам, нашей участнице обязательно нужно побеждать.

Анита Цой уверена, что выдвижение на "Евровидение" – это прекрасный шанс, которым Юлия Самойлова должна воспользоваться. Тем более, отметила певица, представительница России на конкурсе – очень талантливый исполнитель, прекрасно зарекомендовавший себя во время участия в телевизионных проектах. "Ей нужно обязательно побеждать, идти только вперед. Ведь любому участнику важно то, как ее оценят", – сказала певица в интервью газете "Взгляд".

При этом Цой отметила, что вокруг Самойловой после новости о ее выдвижении создается много "лишнего и ненужного шума". Тем не менее певица считает, что люди пойдут на "Евровидение" не за политикой, а за музыкой. "Я уверена, что все будет очень хорошо", – сказала Цой, подчеркнув при этом, что несмотря на нелегкие отношения между Россией и Украиной, люди в Киеве будут рады видеть нашу исполнительницу.





Тем более, отметила певица, на Украине много людей с ограниченными возможностями, и они непременно окажут поддержку Юлии. "То, как она борется, как старается, как достойно выступает на конкурсе. Для этих людей очень важно завоевать признание общества", – подчеркнула Цой.

Выдвижение Юлии Самойловой на конкурс "Евровидение" поддержали и другие музыканты. Так, рок-исполнительница Юлия Чичерина на своей странице в Facebook назвала решение Самойловой героическим. "Впервые в жизни буду смотреть Евровидение и болеть за Юлю Самойлову, которая будет представлять не свои личные амбиции или интересы очередных ЛГБТ или коммерческих сообществ, а свою Родину в трудный момент в агрессивно настроенной среде", – заявила рок-звезда. При этом она назвала Самойлову "прекрасным представителем России с мощнейшим духом и потрясающим талантом".





Выступление Юлии Самойловой состоится 13 мая в киевском Международном выставочном центре. Певица с детства передвигается на коляске и имеет первую группу инвалидности по наследственному заболеванию.

