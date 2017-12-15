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Культура

Гафту провели вскрытие

Валентин Гафт. Фото: GLOBAL LOOK press
Знаменитый артист Валентин Гафт перенес операцию. Об этом рассказал его коллега Саид Багов. 
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"Только что закончилась операция, и, по словам врачей, она прошла хорошо и Валентин Иосифович чувствует себя нормально", – передает слова артиста РИА Новости. Багов отмечает, что 82-летний актер собирается вернуться на сцену уже через две недели. "Он еще планирует и в этом месяце выйти на сцену: у него 29 декабря поставлен спектакль "Пока существует пространство", - цитирует Багова портал teleprogramma.pro.

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Несмотря на то что официальной информации о перенесенной Гафтом операции нет, исходя из предыдущих заявлений Багова можно понять, что хирурги занимались локтем народного артиста. "Он не упал. Была плановая проверка. Дело в том, что ему должны сделать операцию на руке, локоть должны оперировать завтра", – рассказывал накануне медицинской процедуры Багов.

По информации СМИ, у знаменитого артиста обнаружился нарыв в локте, и врачи настояли на немедленном вскрытии опасного участка – они посчитали, что есть высокий риск заражения крови. Сам артист хотел заняться нарывом после представления, запланированного на 15 декабря. Валентин Гафт, который служит в театре "Современник", задействован в спектакле "Пока существует пространство".

Однако 14 декабря артист был госпитализирован, а на сайте театра появилась информация о переносе спектакля на 5 февраля. В качестве извинений "Современник" предложил зрителям, которые приобретали билеты на "Пока существует пространство", посетить два спектакля по цене одного.

Напомним, ранее многие СМИ писали, что поводом для госпитализации знаменитого артиста стало неудачное падение, однако позднее Саид Багов опроверг эту информацию. "Еще вчера мы репетировали. Валентин Иосифович, конечно, знал, что ему предстоит плановое обследование, и собирался играть спектакль 15 декабря. Однако во время осмотра выяснилось, что ему требуется неотложная операция, так как есть возможность заражения. Гафт никуда не падал. Вскоре после операции он вернется в театр", рассказал коллега Валентина Иосифовича. 

Автор: Михаил Войцеховский15 декабря 2017, 16:29
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как прославился Валентин Гафт

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