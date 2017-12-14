Валентина Гафта срочно доставили в больницу

Актер Валентин Гафт доставлен в одну из столичных клиник. Артист неудачно упал.

Из-за инцидента Театр "Современник" отменил спектакль "Пока существует пространство" и перенес его на февраль следующего года, сообщает телеграмм-канал Mash.

Отметим, что в начале декабря на телефестивале "Песня года" Иосиф Кобзон заявил, что Валентин Гафт болен, пишет Teleprogramma.pro. "Валя Гафт и Олег Табаков серьезно больны, и мне хочется и им, и всем, кто подвержен болезни, пожелать скорейшего выздоровления", – заявил певец, не уточнив с какой именно болезнью столкнулись актеры.

Кроме того, в СМИ неоднократно появились слухи о том, что Валентина Гафта поколачивает супруга, актриса Ольга Остроумова. Сам артист предпочел прямо не отвечать на вопрос об отношениях в его семье, пишет "Утро.Ру".

"У нас все хорошо с супругой Олей Остроумовой. Осенью у нее будет юбилей, обязательно отметим. И стихи, и подарки – все будет! Главное – было бы здоровье. И вообще у меня сейчас все мысли о работе, а не о том, что вы спрашиваете. Это все мелочи жизни!" – сказал Гафт. Возможно, неприятные сплетни оказали влияние и на состояние здоровья актера.