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Культура

Валентина Гафта готовят к операции

Валентин Гафт. Фото: GLOBAL LOOK press/Ekaterina Tsvetkova
Актер Валентин Гафт находится в одной из московских клиник. Как рассказал его коллега Саид Багов, артиста готовят к операции.
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"Он не упал. Была плановая проверка. Дело в том, что ему должны сделать операцию на руке, локоть должны оперировать завтра", - сообщил Багов.

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При этом артист подтвердил, что спектакль, который должен состояться 15 декабря, отменен. По словам Багова, изначально Гафт хотел заняться своим здоровьем после представления, однако медики настояли на скорейшем проведении операции.

"Лучше сделать так, есть опасность заражения. Вчера мы репетировали, а операцию решили сделать 15 декабря", – цитирует РЕН ТВ Багова.

Как писали Dni.Ru, актер Валентин Гафт был госпитализирован 14 декабря. В связи с болезнью артиста спектакль "Пока существует пространство", перенесен на 5 февраля 2018 года.

Отметим, что 4 декабря на фестивале "Песня года" Иосиф Кобзон со сцены "Олимпийского" заявил о болезни Валентина Гафта. "Валя Гафт и Олег Табаков серьезно больны, и мне хочется и им, и всем, кто подвержен болезни, пожелать скорейшего выздоровления", – сказал певец, не уточнив с какой именно болезнью столкнулись актеры.

Автор: Алёна Нестерова14 декабря 2017, 21:10
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