"Стыдно": Гафт оценил "идиотскую" атаку Фримена на Путина

Выпад американского актера Моргана Фримена против России и ее руководства обескуражил Валентина Гафта. "Стыдно и страшно", – прокомментировал речь голливудской звезды народный артист России. А режиссер Станислав Говорухин диагностировал у Фримена "осеннее обострение".

Валентину Гафту просто не верится, что такое возможно – что идет такая массированная атака на Россию. Народного артиста удивляет эта истерия, к которой подключается интеллигенция.

"Стыдно читать это. Страшно это слушать. И в нее включается интеллигенция, такие замечательные артисты. Артист – это сильное воздействие. Это близость к человеку, к народу. Артистам доверяют больше, чем какому-то другому человеку, потому что они любимы. Мне бы не хотелось, чтобы замечательные американские артисты, художники, кинорежиссеры, у которых много правдивых, честных работ, которым доверяет человечество, занимали такую позицию, нападали на Россию", – сказал актер в интервью НСН.

Как писали Dni.Ru, режиссер Роб Райнер и актер Морган Фримен представили проект под названием "Комитет по расследованию против России". Фримен в видеоролике заявил, что страну возглавил сотрудник КГБ, который использует кибероружие против демократических стран. Звезда Голливуда призвала президента США Дональда Трампа рассказать правду о выборах и участии в них российских спецслужб. Он заявил, что находится в состоянии войны с Россией, – и призвал всех американцев следовать его примеру.

Прокомментировал заявления американского актера и глава комитета Госдумы по культуре режиссер Станислав Говорухин. Он считает, что к этому ролику нельзя относиться серьезно. "Не все актеры – идиоты, но среди них попадаются такие, бывает. Мне кажется, это осеннее обострение. К этому серьезно нельзя относиться. Это еще и возраст, что скажешь", – передает слова депутата радиостанция "Говорит Москва".

Вступать в диспут с Фрименом Говорухин не намерен – и другим не советует. Режиссер напомнил, что еще Пушкин предупреждал: "Не оспаривай глупца". "Упаси Господь отвечать идиоту. Это значит опускаться до его уровня", – считает депутат.