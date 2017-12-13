В театре рассказали о страшном кризисе Табакова

Стала известна новая информация о состоянии здоровья госпитализированного режиссера Олега Табакова. Сотрудники МХТ имени Чехова рассказали о самочувствии артиста.

"Олег Павлович уже ходит по палате, разрабатывает мышцы. По основному заболеванию, воспалению легких, он пошел на поправку. Страшный кризис миновал. Осталось решить проблемы с зубами", – приводит газета "Комсомольская правда" слова представителя театра.

Напомним, информация о здоровье режиссера долгое время была противоречивой. Поначалу сыновья артиста Антон и Павел сообщали совершенно разную информацию. Если один говорил, что у Табакова воспаление легких, то второй утверждал, что отец – на плановом лечении в стоматологической клинике. А преданная супруга, актриса Марина Зудина, обычно очень общительная с представителями СМИ, на сей раз упорно отмалчивается.

Недавно о здоровье знаменитого режиссера высказался певец Иосиф Кобзон, так и не назвав точного диагноза. "Валя Гафт и Олег Табаков серьезно больны, и мне хочется и им, и всем, кто подвержен болезни, пожелать скорейшего выздоровления", – сказал Кобзон на недавно прошедших съемках музыкального фестиваля "Песня года".

Публикация от Театр п/р О. Табакова (@tabakov_pavel) Апр 7 2017 в 2:14 PDT

Наконец, истинную причину госпитализации знаменитого режиссера раскрыл вице-мер Москвы Леонид Печатников. Он рассказал о воспалении легких у Олега Павловича. Чиновник сообщил, что, не смотря на запущенную болезнь и сложный для врачей случай, медикам удалось стабилизировать состояние Табакова.

В начале декабря Dni.Ru уже сообщали, что Леонид Печатников рассказал о здоровье артиста. "Могу сказать, что на сегодняшний день состояние Олега Павловича стабильное. Все показатели, в том числе показатели крови, улучшаются. У него появился аппетит. Он понемногу начал вставать. Мы наблюдаем положительную динамику. Так что агентов ритуальных услуг просьба не беспокоиться", – предупредил чиновник.