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Культура

Кобзон со скандалом покинул коллегию Минкульта

Иосиф Кобзон. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov
Иосиф Кобзон покинул коллегию Министерства культуры из-за стыда перед избирателями. Именитый певец повздорил с Владимиром Мединским.
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Народный артист СССР и по совместительству депутат Госдумы заявил, что ушел из экспертного совета и коллегии министерства, потому что ему стыдно перед избирателями за деятельность этих структур. Кобзон заявил, что Минкультуры зачастую игнорирует его запросы по поводу реставрации памятников и поддержки артистов и в шутку назвал ведомство телегой.

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"Я считаю, что мне быть пассажиром в этой телеге было бы стыдно в свои 80 лет. Я выхожу, потому что мне было бы стыдно отвечать избирателям, почему этого нет", – сказал Кобзон.

Кроме того, его не устраивает, что экспертный совет Минкультуры единолично присуждает награды и звания региональным деятелям культуры и искусства. По мнению исполнителя, эту функцию нужно отобрать у чиновников министерства, так как там нет ни одного человека, имеющего отношение к культуре, сообщает РИА Новости.

Предпосылкой сегодняшнего громкого заявления Кобзона стала его пикировка с министром культуры Владимиром Мединским. На прошлой неделе певец написал чиновнику письмо, в котором сообщил, что прекращает вое сотрудничество с министерством и изложил свою позицию.

Мединский тогда назвал упреки Кобзона оскорбительными. "Я с рождения слушал ваши песни, надеюсь, на них и умру, но не готов ни одного вашего упрека принять. Они необъективны, нечестны и оскорбительны", – сказал глава Минкульта.

Он пояснил, что отдать регионам решение о присуждении звания народного артиста невозможно, потому что в год таких званий присуждается всего пять. По словам Мединского, если каждый губернатор предложит по кандидатуре – будет слишком много.

Автор: Александр Комаров12 декабря 2017, 16:35
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