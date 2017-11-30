Гордон обиделась на Кобзона

Екатерина Гордон, заявившая о желании стать кандидатом на пост президента, подала в суд на депутата Госдумы Иосифа Кобзона. Журналистка сочла высказывания политика о том, сколько стоит провести с ней ночь, личным оскорблением, передает НСН.

Ранее Гордон рассказала о якобы существующей схеме покупки мандатов. Кобзон, который является первым заместителем председателя Комитета Госдумы по культуре, возмутился словами журналистки.