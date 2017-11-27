Кобзон с гневной отповедью выступил у гроба Хворостовского

Певец не смог сдержать возмущения. Он пристыдил коллег.

В Концертном зале имени Чайковского началась гражданская панихида по Дмитрию Хворостовскому. Распорядитель траурной церемонии зачитал телеграмму со словами соболезнования от Светланы Медведевой, а затем близкие и друзья великого артиста стали выходить на сцену, чтобы рассказать о нем.

Первый вице-премьер России Ольга Голодец вспомнила о последнем концерте певца в его родном Красноярске. Адвокат Павел Астахов признался, что за 11 лет дружбы с Хворостовским они ни разу не поссорились, артист слал ему смешные картинки и был готов отдать последнюю рубашку.

Слово взял и Иосиф Кобзон. "Прощай, наш дорогой трубадур – красивый, талантливый, молодой, – сказал певец. – Как он поражал нас своим оптимизмом и жизнелюбием!"

Потом он вдруг сменил тональность и начал возмущаться: "Перепуганные звезды Большого и музыкального театра Станиславского не пришли на прощание. Испугались, предпочли увидеть панихиду по телевизору. И зря, потому люди, которые искренне любили, сидят в зале – осиротевший Крутой, Меладзе, Елисеев".

Нервная отповедь в адрес солистов ведущих музыкальных театров Москвы многим показалась неуместной. Однако Кобзон – известный правдолюб. "Россия будет стоять вечно. И ты, Дима, будешь с нами вечно, а твои дети вырастут и будут гордиться тобой так же, как мы сегодня", – заверил он.