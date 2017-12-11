Взрослые сошли с ума от детского спектакля

К философской пьесе Мориса Метерлинка "Синяя птица" московские театры обращаются часто. Спектакли по ней были поставлены в МХТ им. Горького, в Электротеатре "Станиславский", у Натальи Сац. Сказка превращалась в балет, драму, а теперь, в Театре Наций, она стала семейным мюзиклом. И уже на премьере стало понятно – столицу ждет сенсация, ведь даже взрослые сходят с ума от восторга.



Столь масштабных, дорогих, использующих все достижения современной техники и сценографии постановок в Москве давно не было. Тем более, детских. В ином театре денег, вложенных в Нациях в "Синюю птицу", хватило бы, кажется, на несколько выпусков. Но ведь Чуковский писал, что для детей надо писать так же, как для взрослых, только лучше. Позже Станиславский эти слова перефразировал: "Для детей нужно играть так же, как и для взрослых, только гораздо лучше, тоньше, культурнее и совершеннее".

Вот и здесь режиссер Олег Глушков, знакомый многим как хореограф фильма "Стиляги" и мюзикла "Все о Золушке", говорит с маленькими зрителями современным, взрослым театральным языком. И объясняет с его помощи общечеловеческие истины. Это то, о чем, собственно, и писал Метерлинк – о поиске себя, своего пути, способности прийти на помощь и простить предательство.

Правда, спектакль к книге имеет отношение очень опосредованное. Он – по мотивам Метерлинка, режиссер сохранил дух пьесы и аллюзии на некоторые эпизоды, но создал совершенно новую историю. Впрочем, аналогии подготовленный зритель проведет легко. В пьесе, например, один из героев – Душа сахара, в спектакле – Карамельный король. В пьесе героев зовут Тильтиль и Митиль, в спектакле – Тиль и Матильда. В пьесе одним из главных героев становится Пес, в спектакле – плюшевый медвежонок Тидель который когда-то был потерян, но встретился с хозяйкой на берегу реки забвения.

Но если у Метерлика в путешествие по причудливым мирам отправлялись брат с сестрой, то здесь брат – персонаж эпизодический, появляющийся всего два раза – в начале и конце. Но играющий его актер (Павел Акимкин, Вадим Мичман) присутствует при этом на сцене на протяжении почти всего спектакля. Дело в том, что у каждого занятого в постановке по три-пять ролей! Пряник превращается в Стража-великана в следующей сцене, а потом появляется как Пингвин, Синий знаменосец и Шарманщик. Со всеми ними на протяжении спектакля и встречаются Матильда и Тидель.

Им предстоит соблазниться сладкими речами коварного сеньора Гастролли, побывать в царстве птиц, освободиться из заточения, остановить войну синих и красных игрушек и дойти до владений Царицы ночи. Количество режиссерских задумок на каждое мгновение спектакля зашкаливает. Не успел зритель перевести дух от появления деревянных кукол, огромного скелета динозавра и гигантских леденцов, как над зрительным залом уже кружит синяя птица. Та самая, в погоню за которой и отправляются герои.

Режиссер зовет детей в путешествие по мирам, которые они очень любят. Масштабная, придуманная Вадимом Волей (он, кстати, один из авторов либретто, поэтому и смог так точно материализовать собственную причудливую фантазию) декорация представляет собой то огромные детали конструктора, то пазл, то комикс, то компьютерную игру. Через них предстоит пройти и героям спектакля, чтобы в конце концов оказаться в реальности – там, где брат и любимая бабушка. И понять, что дороже и интереснее этого ничего не может быть.

Но режиссер при этом не занимается морализаторством – про сложные и умные вещи он рассказывает с юмором. Причем многие смешные фразы и рифмы для детей в зале наверняка станут крылатами. "Святой Марципан, мать Глюкоза", - с такими словами бегут жители карамельного королевства, а в зале улыбаются даже взрослые.

Отдельных комплиментов заслуживает музыкальное оформление постановки. Ее написали звезда шоу "Голос" Дарья Ставрович (группа "Слот") и Сергей Боголюбский. В звучащих со сцены произведениях есть лирика, страсть, грусть, ритм и настроение. Многие из песен наверняка станут шлягерами – и ария Царицы ночи, которую бесподобно исполняет Гурген Цатурян, и ария Матильды, и прощальная песня медвежонка Тиделя... Умный текст и запоминающаяся мелодия – вот секрет большого успеха. Театр Наций его заслужил.