"Это все враги Путина": Калягин высказался о "деле Серебренникова"
В России идет тщательная продуманная кампания по дискредитации культурной сферы. Она тщательно продумана и ведется по нескольким направлениям, уверен Александр Калягин. Руководитель Союза театральных деятелей высказал свою версию на закрытом заседании СТД.
Одним из инструментов заговорщиков Калягин назвал организацию "Трансперенси Интернешнл", опубликовавшую доклад о доходах руководителей московских театров. "Параллельно громким репортажам из зала суда, множеству статей с кричащими заголовками в информационном поле появляется "расследование" "Трансперенси интернешнл" о конфликте интересов в театрах. И снова руководители театров представлены мошенниками, которые подписывают сами себе гонорары и которые готовы любыми способами урвать себе "кусок пожирнее", – посетовал глава СТД.
Калягин заявил, что необходимо не только изменить меру пресечения, но и снять все обвинения по делу "Седьмой студии" с бывшего руководителя Департамента поддержки искусства и народного творчества Софьи Апфельбаум. Особенно задела главу СТД "демонстрация силы", проявившаяся в арестах деятелей культуры. В том, что не были приняты во внимание поручительства за фигурантов "дела Серебренникова", артист также увидел попытку подорвать доверие к Путину. "Но если эти авторитеты и их поручительства столь ничтожны, то как эти же люди могут эффективно действовать и восприниматься гражданами в качестве доверенных лиц президента?", – цитирует Калягина "МК".
"Нас хотят выкинуть за обочину общественной жизни страны? Кто-то старательно пытается изолировать деятелей культуры и лишить президента их поддержки", – нашел объяснение событиям глава СТД. Он уверен, что необходимо пересмотреть закон "О культуре", что позволило бы улучшить законодательные нормы "для регулирования творческих процессов".
Директора РАМТ Софью Апфельбаум отправили под домашний арест #серебренниковhttps://t.co/yvP6AHKksq pic.twitter.com/mKBWBLWyh3— Спектр (@spektronline) 27 октября 2017 г.
Как писали Dni.Ru, режиссер Кирилл Серебренников – фигурант дела о мошенничестве с госсредствами. Вместе с ним по делу проходят сотрудники основанной Серебренниковым некоммерческой организации "Седьмая студия". Это бухгалтер Нина Масляева, гендиректор Юрий Итин и бывший директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский. В мае в столичном театре "Гоголь-центр" и дома у Серебренникова прошли обыски. Режиссеру суд определил меру пресечения – домашний арест. Позже была арестована и экс-глава Департамента поддержки искусства и народного творчества Апфельбаум.
Артистка провела на больничной койке целый год
Они не смогли разобраться, кто кого пригласил на мюзикл
Телеведущая рассказала о своем отношении к санкциям США против нашей страны
Прославленный режиссер дал откровенное инетрвью