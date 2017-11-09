"Это все враги Путина": Калягин высказался о "деле Серебренникова"

Заговор с целью дискредитации Владимира Путина усмотрел в "деле Серебренникова" глава Союза театральных деятелей. Александр Калягин уверен, что некие силы подобными действиями пытаются лишить президента поддержки со стороны деятелей культуры.

В России идет тщательная продуманная кампания по дискредитации культурной сферы. Она тщательно продумана и ведется по нескольким направлениям, уверен Александр Калягин. Руководитель Союза театральных деятелей высказал свою версию на закрытом заседании СТД.

Одним из инструментов заговорщиков Калягин назвал организацию "Трансперенси Интернешнл", опубликовавшую доклад о доходах руководителей московских театров. "Параллельно громким репортажам из зала суда, множеству статей с кричащими заголовками в информационном поле появляется "расследование" "Трансперенси интернешнл" о конфликте интересов в театрах. И снова руководители театров представлены мошенниками, которые подписывают сами себе гонорары и которые готовы любыми способами урвать себе "кусок пожирнее", – посетовал глава СТД.

Калягин заявил, что необходимо не только изменить меру пресечения, но и снять все обвинения по делу "Седьмой студии" с бывшего руководителя Департамента поддержки искусства и народного творчества Софьи Апфельбаум. Особенно задела главу СТД "демонстрация силы", проявившаяся в арестах деятелей культуры. В том, что не были приняты во внимание поручительства за фигурантов "дела Серебренникова", артист также увидел попытку подорвать доверие к Путину. "Но если эти авторитеты и их поручительства столь ничтожны, то как эти же люди могут эффективно действовать и восприниматься гражданами в качестве доверенных лиц президента?", – цитирует Калягина "МК".

"Нас хотят выкинуть за обочину общественной жизни страны? Кто-то старательно пытается изолировать деятелей культуры и лишить президента их поддержки", – нашел объяснение событиям глава СТД. Он уверен, что необходимо пересмотреть закон "О культуре", что позволило бы улучшить законодательные нормы "для регулирования творческих процессов".

Как писали Dni.Ru, режиссер Кирилл Серебренников – фигурант дела о мошенничестве с госсредствами. Вместе с ним по делу проходят сотрудники основанной Серебренниковым некоммерческой организации "Седьмая студия". Это бухгалтер Нина Масляева, гендиректор Юрий Итин и бывший директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский. В мае в столичном театре "Гоголь-центр" и дома у Серебренникова прошли обыски. Режиссеру суд определил меру пресечения – домашний арест. Позже была арестована и экс-глава Департамента поддержки искусства и народного творчества Апфельбаум.