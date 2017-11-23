Возмущенный Кобзон послал мракобеса Порошенко

Знаменитый певец Иосиф Кобзон возмутился решением властей Украины. Они фактически запретили российским артистам гастроли на территории страны.

По мнению народного артиста СССР, теперь граждане Незалежной не увидят любимых исполнителей. "Никто не будет ездить", – заявил Кобзон. Он считает, что подписанный 7 ноября Петром Порошенко приказ, согласно которому российские артисты должны за 30 дней до концерта запрашивать разрешение на его проведение у СБУ, – просто мракобесие.

"Это пресловутое украинское новое руководство занимается мракобесием, уничтожает русскую культуру, литературу, русский язык – чего здесь удивляться", – пояснил Кобзон в разговоре с Russia Today. Он сообщил, что не намерен выполнять требования Киева. "Еще давать слово, что мы не будем ездить в Крым, Донбасс, – пошли они куда подальше. Это марионетки, временные люди", – заявил возмущенный певец.

Артист считает, что Россия должна быть мудрее и не отвечать на провокации Украины. "Не нужно повторять их ошибку – мы приветствуем украинских артистов у нас, украинскую литературу", – поделился Кобзон своим мнением.

Напомним, 23 ноября вступил в силу ранее подписанный Петром Порошенко закон. Помимо обязательного согласования концертов исполнителей, в случае предоставления ими неполной информации артистам грозит штраф в размере 6,2-14,4 тысячи долларов.

Кроме того, выступления на Украине звезд, внесенных СБУ в специальный список, остаются под запретом. В перечне лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, на данный момент 140 российских артистов. Среди них такие звезды, как режиссеры Карен Шахназаров и Павел Лунгин, музыканты Александр Розенбаум, Сергей Пенкин, Николай Расторгуев, актеры Василий Лановой, Валентин Гафт, Олег Табаков, Валентина Талызина, Валентина Теличкина, Наталья Варлей, певцы Лев Лещенко, Иосиф Кобзон.