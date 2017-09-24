Жена рассказала о проблемах в браке с Кобзоном

В фильме "Есть что любить и что беречь", вышедшем на Первом канале, Иосиф и Нелли Кобзон рассказали о том, как им удается на протяжении стольких лет жить вместе в гармонии. По признанию жены, поначалу было трудно.

Иосиф Кобзон встретил Нелли, когда у него за плечами уже был опыт двух браков. С певицей Вероникой Кругловой артист решил развестись после ее измены, а с актрисой Людмилой Гурченко они не сошлись характерами.

"К тому времени, как мы познакомились, Иосиф осознал, что ему в жизни надо. И он мне сказал: "У меня было две жены до тебя, у нас жизни не получилось, так как каждый тянул одеяло на себя. Я хочу иметь такой брак, чтобы я понимал, что меня дома ждет жена и при этом должны быть всегда вместе", – цитирует StarHit Нелли Кобзон.

С такой позицией она согласилась, однако и это не избавило брак от некоторых трудностей. "Я старалась на какие-то вещи закрывать глаза", – призналась жена Иосифа Кобзона. Терпеливость Нелли оценила даже Людмило Гурченко. Однажды во время встречи они пожали друг другу руки и актриса произнесла: "Ну ты и терпеливая".

Влюбленные сыграли свадьбу в лучшем ресторане Москвы, однако совместной жизни в отдельной квартире в начале отношений у них не было – молодоженам пришлось жить с родителями певца. А первый месяц после свадьбы они и вовсе провели палате кардиологического отделения одной из больниц.

Сама судьбоносная для двух любящих сердец встреча произошла в 1971 году, когда Нелли была еще студенткой. Девушке удалось завоевать расположение артиста. Она всегда была готова помочь ему, поддержать и окружить заботой.