Жена рассказала о проблемах в браке с Кобзоном
Иосиф Кобзон встретил Нелли, когда у него за плечами уже был опыт двух браков. С певицей Вероникой Кругловой артист решил развестись после ее измены, а с актрисой Людмилой Гурченко они не сошлись характерами.
"К тому времени, как мы познакомились, Иосиф осознал, что ему в жизни надо. И он мне сказал: "У меня было две жены до тебя, у нас жизни не получилось, так как каждый тянул одеяло на себя. Я хочу иметь такой брак, чтобы я понимал, что меня дома ждет жена и при этом должны быть всегда вместе", – цитирует StarHit Нелли Кобзон.
С такой позицией она согласилась, однако и это не избавило брак от некоторых трудностей. "Я старалась на какие-то вещи закрывать глаза", – призналась жена Иосифа Кобзона. Терпеливость Нелли оценила даже Людмило Гурченко. Однажды во время встречи они пожали друг другу руки и актриса произнесла: "Ну ты и терпеливая".
Влюбленные сыграли свадьбу в лучшем ресторане Москвы, однако совместной жизни в отдельной квартире в начале отношений у них не было – молодоженам пришлось жить с родителями певца. А первый месяц после свадьбы они и вовсе провели палате кардиологического отделения одной из больниц.
Сама судьбоносная для двух любящих сердец встреча произошла в 1971 году, когда Нелли была еще студенткой. Девушке удалось завоевать расположение артиста. Она всегда была готова помочь ему, поддержать и окружить заботой.
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