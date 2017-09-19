У Табакова роман с молодой актрисой

Согласно сообщениям некоторых СМИ, Павел Табаков встречается с 22-летней актрисой Софьей Синицыной. Однако сами артисты пока не прокомментировали эту информацию.

Говорят, после разрыва с Марусей Фоминой наследник легендарного актера Олега Табакова Павел недолго страдал от одиночества. Сердце привлекательного молодого артиста заняла студентка театрального института имени Щукина, звезда сериала "Фальшивая нота" 22-летняя Софья Синицына, передает "Телепрограмма" со ссылкой на Super.

Несмотря на то, что сами Табаков и Синицына пока никак не прокомментировали эту информацию, куда красноречивее выглядят аккаунты актеров в социальной сети Instagram. С некоторых пор на страничках Павла и Софьи появились совместные фотографии. Причем одну из них Синицына подписала лаконично и однозначно, поставив символ сердечка.

Подписчики Табакова по достоинству оценили его новую возлюбленную, порадовавшись за пару. "Какие Вы чудесные 🖤🎬", "Красиво!", "Шикарное фото 👌👌👌👌", "Везет девушке. А мне прошлая девушка не нравилась. По фоткам было видно,что любит только себя, и Павел для нее молод. Она принимала любовь", "Счастья вам!!" – высказались поклонники Табакова.

Публикация от Театр п/р О. Табакова (@tabakov_pavel) Сен 13 2017 в 9:40 PDT

Публикация от Sonya Olegovna (@yasinitsyna) Сен 18 2017 в 9:37 PDT

Напомним, о разрыве Павла Табакова и Маруси Фоминой стало известно в конце мая. Актеры перестали появляться вместе на красных дорожках мероприятий. И дело, как выяснили вездесущие папарацци, не в плотном рабочем графике Павла и Маруси. Источники из близкого окружения пары, пожелавшие остаться неназванными, сообщили журналистам, что молодые люди расстались еще зимой.

Отметим, что впервые Павел Табаков и Маруся Фомина появились вместе на церемонии "Человек года" журнала GQ в сентябре 2015 года. Это и стало сигналом для журналистов о том, что у молодого сына Олега Табакова серьезные романтические отношения.