Сериал "Воронины" попал в Книгу рекордов Гиннеса

Российский семейный телесериал "Воронины" занял заслуженное место в Книге рекордов Гиннесса. Его признали самым долгим адаптированным сериалом во всем мире: с 2009 года снято 455 серий в 20 сезонах.

"Это первый телевизионный рекорд Гиннесса нашей страны – чувствуем себя олимпийскими чемпионами! Хочется сказать "Египетская сила!", но секрет, конечно, не в ней, а в девяти годах работы большой команды и любви наших зрителей, которые тепло встречали каждую серию "Ворониных". И мы не станем останавливаться на этом рекорде – любимый бренд СТС продолжит развиваться вместе с каналом", – опубликовала слова директора СТС Дарьи Легони-Фиалко пресс-служба телеканала.

Чтобы проверить достижение "Ворониных", из Великобритании приехал Ричард Стеннинг, арбитр Книги рекордов Гиннесса. "Я видел множество удивительных достижений, но впервые столкнулся с телевизионным рекордом. Хочу поздравить всех, кто внес свой вклад в этот успех. Желаю этому сериалу и его персонажам больше побед и благодарных зрителей", – отметил он.

"Ворониных" изначально снимали как адаптацию американского сериала под названием "Все любят Рэймонда". Зрители увидели первый эпизод 19 ноября 2009 года. С тех пор снято 20 сезонов – 455 серий. Уже с 210-й российская семья Ворониных зажила "собственной" жизнью, отличной от американского ситкома.

В "Ворониных" появлялись звезды отечественного шоу-бизнеса, актеры, спортсмены. Среди них – Филипп Киркоров, Николай Басков, Вячеслав Фетисов и Андрей Малахов.