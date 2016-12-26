Личные трагедии Валентины Серовой

У самой женственной актрисы нашего театра и кино, женщины невероятной красоты и элегантности Валентины Серовой была трудная, несчастливая судьба и много потерь. Она блистала на экране и на театральных подмостках, а в жизни очень много страдала, особенно во второй ее половине.

Она прославилась после фильма "Девушка с характером", а вот этого самого характера ей и не хватало – Серова была мягкой и очень любящей, ее часто захлестывали эмоции, и поделать с этим она ничего не могла. Была вспыльчивой, несдержанной, нетерпеливой, и в отличие от лирической героини самого знаменитого стихотворения Константина Симонова, посвященного ей – "Жди меня", совсем не умела ждать. Но всегда оставалась удивительно искренней и естественной. И в жизни, и в своих ролях.

У нее была знаменитая походка – смелая, размашистая, походка беспечной и внутренне свободной женщины. Она очень любила море. Его "свободная стихия" была сродни ее духу. Серова никогда не искала расположения власти. Ей было безразлично, что думают о ней наверху, но Сталина она боготворила – как и большинство людей в те годы. Ходили слухи, что Серова была любовницей вождя, но правда ли это – трудно сказать…

Валентина Серова родилась 23 декабря 1917 года под Харьковом. Хотя, по словам ее дочери Марии Симоновой, она специально прибавила себе два года, подчистив метрику, чтобы быть принятой в Театральную школу при ТРАМе (Театре рабочей молодежи). Когда Вале исполнилось шесть лет, мама, известная актриса харьковского театра Клавдия Половикова, привезла девочку в Москву. Именно от мамы ей передалась страстная любовь к театру. Уже в девять лет Валя Половикова дебютировала на сцене Студии Малого театра на Сретенке, исполнив роль мальчика Давида, сына главной героини, которую играла ее красавица мама, в пьесе Ромена Роллана "Настанет время". Ради театра Валя бросила школу (всю жизнь она писала с ошибками), поступила в Театральный техникум, а после первого курса была принята в Театр рабочей молодежи (ныне Ленком), где прослужила семнадцать лет.

3 мая 1938 года на вечеринке у Героя Советского Союза Анатолия Ляпидевского она познакомилась с Анатолием Серовым. Комбриг Серов, известный летчик, герой испанской войны, был очень знаменит. Они полюбили друг друга с первого взгляда. Серов провожал ее на Ленинградском вокзале в Москве – и утром прилетал в Ленинград, чтобы встретить ее на Московском вокзале.

Валентина Половикова вышла замуж за Анатолия Серова – и на всю жизнь сохранила его фамилию. Но семейное счастье трагически оборвалось в один день. 11 мая 1939 года, в годовщину свадьбы, Серов погиб при испытании нового самолета вместе с прославленной летчицей Полиной Осипенко. Серова узнала о гибели мужа перед выходом на сцену. Премьеру спектакля "Зыковы" по Горькому она сыграла блестяще, но можно представить, чего ей это стоило… А в августе Серова родила сына, которого в честь погибшего отца назвала Анатолием. 1939 год принес Серовой не только семейную трагедию, но и всесоюзную славу: на экраны вышла кинокартина "Девушка с характером". Как вспоминала позднее актриса Лариса Пашкова: "Кинотеатры, где демонстрировался фильм "Девушка с характером", брались штурмом, в театры на ее спектакли невозможно было достать билеты...".

… На каждом спектакле "Зыковых" в первом ряду неизменно сидел какой-то молодой человек с цветами и буквально прожигал актрису взглядом. Он не пропускал ни одного спектакля с участием Серовой, толкался возле служебного входа, писал ей записки с просьбой о встрече. Это продолжалось довольно долго. Однажды, после долгих раздумий, она все же написала ему: "Позвоните мне. В. Серова". Так в жизнь Валентины вошел начинающий тогда поэт и драматург Константин Симонов, впоследствии классик советской литературы.

Они не торопились оформить свои отношения официально и несколько лет жили в гражданском браке. На долгие годы Серова стала музой Симонова. Самым известным стихотворным посвящением поэта своей жене стало "Жди меня", которое появилось в печати зимой 1941 года. А в 1943 году на экраны страны вышел фильм с тем же названием, сценарий которого написал Симонов. В главной роли (жены летчика Лизы Ермоловой), естественно, снялась Серова. Фильм рассказывал о верности в любви и дружбе, пронесенной сквозь суровые испытания войны.

Еще один триумф Серовой – фильм "Сердца четырех", показанный незадолго до окончания войны. А последний официальный успех Серовой произошел в 1946 году, когда она одновременно была удостоена Сталинской премии и звания заслуженной артистки РСФСР за участие в фильме "Глинка".

Вспоминает актриса Инна Макарова: "1946 год еще больше упрочил ее славу и положение среди первых советских звезд... Летом она побывала с Симоновым в Париже. У нее есть дом в Переделкине и роскошная квартира на улице Горького, где жизнь поставлена на широкую ногу – две домработницы, серебристый трофейный "Виллис" с открытым верхом, который она водит сама, шумные застолья, которые собирают "всю Москву". Ее имя и союз с Симоновым, как и полагается, окружены молвой, разноречивыми слухами, сплетнями. Оба они слишком заметные и яркие люди, чтобы оставаться в тени. Говорят, что он влюблен в нее уже не так, как прежде. Говорят, что у нее были романы, и он об этом знает...".

Симонов простил Валентине роман с Константином Рокоссовским, с которым Серова познакомилась во время выступления в госпитале перед ранеными весной 1942 года.

Павел Шпрингфельд, ее давний партнер по ТРАМу и "Сердцам четырех", рассказывал, как однажды Серова предложила ему пари, что ровно в пять часов, минута в минуту, под ее окнами остановится правительственный "ЗИМ", из него выйдет военный, который в течение нескольких минут простоит под ее окнами по стойке "смирно". "Думаю, ты узнаешь его в лицо". С этими словами она отодвинула штору, и Павел увидел, как к тротуару подъезжает лакированный лимузин, из него выходит представительный высокий мужчина, который, как и пообещала Серова, не сдвинулся с места, а только стоял и глядел на ее окна. Павел успел рассмотреть маршальские погоны и долгий печальный взгляд из-под лакированного козырька. Рокоссовский!

Будущего у этих отношений не было, так как Рокоссовский имел законную жену и дочь. Может быть, поэтому Валентина согласилась официально оформить свой брак с Симоновым в 1943 году.

Когда Валентина пристрастилась к вину? Возможно, еще при Анатолии Серове – он любил веселые застолья, и вино на них лилось рекой. Многолюдные застолья с обильными возлияниями продолжались и при Симонове. Но самое страшное – она начала пить в одиночку. И это была уже болезнь, преодолеть которую Валентина так и не смогла. Как писал ей в одном из своих писем Симонов: "... Мы жили часто трудно, но приемлемо для человеческой жизни. Потом ты стала пить... Я постарел за эти годы на много лет и устал, кажется, на всю жизнь вперед...".

После 1946 года все как-то трагически сошлось. Закончился роман с Рокоссовским, которого отправили в братскую Польшу. Серова почему-то оказалась невостребованной в кино – ее не приглашали сниматься на главные роли, как раньше. Ее звезда начала закатываться. А чем она особенно казнилась – тем, что позволила Симонову, у которого не сложились отношения с пасынком, отправить его в интернат за Урал. Жизнь мальчика покатилась под откос. С четырнадцати лет он пил, скитался, угодил в тюрьму… И умер от алкоголизма на полгода раньше матери.

В 1950 году у Серовой и Симонова родилась дочь Маша, а в 1957 они развелись. Впоследствии Симонов изъял из своих сочинений все посвящения Серовой (только перед стихотворением "Жди меня" он оставил – В. С.) и уничтожил все свои письма к ней. Дочери он объяснил это так: "Не хочу, чтобы после моей смерти чужие руки копались в этом… Прости меня, девочка, но то, что было у меня с твоей матерью, было самым большим счастьем в моей жизни… и самым большим горем…".

К тому времени кинокарьера Валентины Серовой практически сошла на нет. Она пыталась играть в Малом театре, потом в Театре Моссовета, а потом и вовсе в Ногинском театре, но все это заканчивалось плачевно. Под конец жизни, вконец опустившаяся и без гроша в кармане актриса, числясь в Театре киноактера, каждое утро звонила диспетчеру и спрашивала, есть ли для нее работа. И каждое утро получала ответ: "Нет, Валечка, для вас работы нет".

Если фильмы с участием Серовой собирали миллионную аудиторию, то на похороны знаменитой актрисы пришло всего несколько человек, и то, наверное, скорее из любопытства, нежели из сострадания. Симонова не было, он лечился в Кисловодске и распорядился прислать пятьдесят восемь роз…