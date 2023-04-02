Самый новый самый старый перевод самого великого эпоса

Главное из мира шоу-бизнеса: проект "На днях" Тесты Подробности состояния Костомарова Игры Сонник

Топ новостей недели

Всплыли результаты экспертизы: 31-летний Никита Пресняков признан мертвымВсплыли результаты экспертизы: 31-летний Никита Пресняков признан мертвым "Сильно бьет": живущая с дедом дочь Началовой рассказала о семейной драме"Сильно бьет": живущая с дедом дочь Началовой рассказала о семейной драме Все-таки рак: наглотавшаяся таблеток Пугачева осталась совсем однаВсе-таки рак: наглотавшаяся таблеток Пугачева осталась совсем одна Тело старика Петросяна разложилось в кабинете жены: НеживойТело старика Петросяна разложилось в кабинете жены: Неживой

Лента новостей

Воскресенье 2 апреля

08:34Самый новый самый старый перевод самого великого эпоса 06:05Рецепт вкусного и простого салата "Китайский цветок" от Надежды Кадышевой 04:13От рождения до взрослой жизни: как выглядят бурундуки 02:24Почему весной выпадают волосы: три главные причины 00:01Фотинья Колодезница: что нельзя делать 2 апреля 22:16Стало известно о будущем МакSим после срыва концерта: С холодным расчетом 20:11"Голая" Лолита и престарелая русалка Долина: Самые позорные наряды российских звезд 18:09Впалые щеки и экстремальная худоба: Что стало с пропавшей отовсюду молодой женой Бондарчука 17:59"Всем плевать на ваших детей": накатившую за здоровье внука певицу Славу публично освистали 17:08"Сердце рвало": псевдопатриот Газманов сбежал из Москвы после громкого обвинения 16:29Большое горе! Измученную Кудрявцеву закололи прямо в висок 15:29Спасите наши души: ликвидированный Борисов всплыл в ледяных водах 14:58"Все осталось в прошлом": развод Пугачевой и Галкина* перестал быть тайной 14:33"Рак желудка": Безволосая Варнава вывалила правду о тяжелой болезни 13:31"Подсиживал, и получилось": изгнанному Урганту быстро нашли замену на Первом канале 12:29"Плесневелые старухи в деменции": Вайкуле грудью бросилась на защиту унизившего россиян Галкина* 12:12Забитое и в черных пятнах: тело дочери Кончаловского вывалили перед толпой 11:22"Клапан подвел": зловонные газы Баскова распугали зрителей концерта 11:06Аборт, развод с мужем и трагическая гибель пасынка: испытания судьбы Ольги Дроздовой 10:16Ходят по лезвию бритвы: Энистон раскритиковала американскую толерантность 09:21Чувство стянутости, зуд или перхоть: как правильно сушить волосы феном? 08:22На честном слове: как правильно брать и давать в долг 07:15В платежках за ЖКУ появится новая строка 06:17"О, картошечка!": рецепт блюда из фильма "Джентльмены удачи" 04:12Злоупотребляют полномочиями: как найти управу на ТСЖ 02:10О какой квартире мечтают россияне 00:09Дарья Грязная: что нельзя делать 1 апреля 22:01"Опухоль неоперабельная": жизнь Павла Прилучного разделилась на "до" и "после" 21:20Врачи не успели: половина Костомарова с отрезанными ногами отказала перед отправкой в Германию 21:00День дурака: самая мерзкая шутка на 1 апреля 20:40Все в крови: Кристина Орбакайте разбилась на дороге 20:20"В 50 лет": схоронившая дитя в утробе певица Валерия вышла в глубоком горе 20:00"Катаклизмы и потрясения": астролог объявил о бедах человечества в 2023 году 19:40"Нас развели": нарожавшая детей Боярская ушла от Матвеева 19:20"Пилинг для кишечника": полезные свойства груши 19:00"Жаль, что мало": уход Кончаловского на 86-м году жизни выбил у Высоцкой почву под ногами 18:405 врагов стройной фигуры: какая еда мешает худеть 18:20"Это гарем!": бросивший жену ловелас Якубович попался на горячем с девицами на час 18:00Довела: Объявлено о разводе слетевшей с катушек Бритни Спирс с молодым мужем 17:40Певица IOWA родила ребенка от гитариста 17:20Отмена концертов Лорак, встреча Смольянинова* с Путиным: смотрим 6 выпуск "На Днях" 17:00Закрутившего роман с молодухой Харламова поймали на горячем: Попахивает статейкой 16:40"Стала мамой": Родившая певица Слава предъявила ребеночка 16:20Крокодил: злоупотребляющая запрещенкой Бузова лишилась носа 16:00Не смог восстановиться: Врачи склонились над искромсанным Авраамом Руссо 15:40Врачи бессильны: обрубленного по рукам и ногам Костомарова отправят лечиться за границу 15:20Снова одна: Стареющую Ходченкову бросил новый бойфренд 15:10"Несколько миллионов": во сколько обойдутся протезы для Костомарова 15:00Срочно! Еле двигающемуся Олешко экстренно вызвали скорую в театр 14:40Незаменимый человек: 7 причин нанять прораба во время ремонта
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Самый новый самый старый перевод самого великого эпоса

Самый новый самый старый перевод самого великого эпоса
178
Дмитрий Журин

Дмитрий Журин

 Главный редактор, пожалуй, лучшей развлекательной интернет-газеты.

Гомер для современной культуры фигура настолько масштабная, что многие просто ее не замечают. Так что же может сказать о нем простой главный редактор таблоида про жизнь звезд?

Сложно представить себе занятие одновременно столь неблагодарное и непростое, как написание рецензии на художественное произведение, существующее уже три тысячелетия. То, что вы сейчас читаете — далеко не первая моя попытка.

Итак, история Троянской войны входит в культурный багаж практически каждого человека на этой планете, который умеет читать. Впрочем, читать для этого совершенно не обязательно. "Троянский конь", "Яблоко раздора", "Гнев Ахиллеса" — об этих вещах мы узнаем из цитат цитат, отсылок на отсылки и прочих проявлений победоносно шагающего по миру постмодернизма. Ну а сам сюжет "Илиады", давайте признаемся откровенно, мы знаем либо по прочитанному в пятом классе адаптированному прозаическому пересказу, либо по тому самому фильму с Брэдом Питтом. Тут важно уточнить, что речь идет не о том фильме с Брэдом Питтом, где его мать играет Анджелину Джоли – это немного другая великая античная история.

И тем ни менее, еще в первой четверти 19 века Николай Гнедич полностью перевел для нас труд Гомера на русский язык, сохраняя не только стихотворную форму, но и гекзаметрический размер. Это навсегда предопределило то, как именно русскоязычные читателя теперь и до конца времен будут представлять себе древнегреческий стих. Ну а первая строка из его перевода может считаться, пожалуй, наиболее цитируемым отрывком из любого художественного произведения, который используют люди, чтобы невзначай блеснуть своей эрудицией. Вот она:

"Гнев, богиня, воспой Ахиллеса, Пелеева сына"

Что люди знают обычно меньше, так это, что до своих гекзаметрический опытов, Николай Гнедич попытался перевести «Илиаду» александрийским стихом. И в этом начинании он опирался на опыт своего не менее великого предшественника, Ермила Кострова. Тот в своем 18 веке был уверен, что именно этот размер лучше всего передает поэтические особенности древнегреческого языка. Впрочем, он свой перевод не закончил.

Труд Кострова можно считать самой ранней попыткой перевода «Илиады» на русский язык с сохранением стихотворной формы. И сейчас, в 21 веке, эта работа была наконец завершена стараниями поэта, переводчика, филолога Алексея Любжина. Их совместный труд делает этот перевод одновременно и самым ранним, и самым современным.

Перевод выполнен в дореформенной орфографии, что вкупе с особенностями древнегреческой поэзии делает чтение весьма изысканным наслаждением. Однако человеку, который все же решится потратить время и силы на преодоление этого порога вхождения, откроется настоящая красота поистине вечного текста великого поэта древности в оформлении двух выдающихся русских поэтов, один из которых к тому же наш современник.

Ах да, если вам интересно, как звучит первая строка костровско-любжинской "Илиады", то вот она:

"Воспой Ахиллов гнев божественная муза"

Ну а дальше сами.

2 апреля 2023, 08:34
Фото: Дни.ру
Дни.ру✓ Надежный источник

"Как комплексный обед": Андрей Васильев рассказал о своих и чужих книгах и не только

"Как комплексный обед": Андрей Васильев рассказал о своих и чужих книгах и не только
Любители таких жанров, как фэнтези и ЛитРПГ, хорошо знают имя Андрея Васильева, ведь он с завидной регулярностью публикует новые книги, исполненные именно в этих жанрах. О том, как писатель относится к "большой литературе", что толкнуло его взять в руки перо и почему книгу можно сравнить с комплексным обедом, он рассказал в эксклюзивном интервью для Дни.ру. Как вам пришла идея писать жанровую литературу, в том числе ЛитРПГ и "фэнтези"? Может быть, сперва познакомились с ними в качестве читателя?Разумеется. С ЛитРПГ чуть позже, конечно, чем с фэнтези.

Топ-3 книги марта

Топ-3 книги марта
Психологический триллер, детектив-головоломка и нон-фикшн. Так уж вышло, что в марте я читала совершенно не похожие друг на друга книги. Вот и в топ месяца попали три разных по жанру истории.

"Старик и море": Аскетизм, лишения, страдания души и тела во имя своей большой цели

"Старик и море": Аскетизм, лишения, страдания души и тела во имя своей большой цели
Выживать, несмотря ни на что, и продолжать бороться. "Старик и море" – повесть о невероятной стойкости человека. Старик изнемогал от жажды, тело ныло от боли – бечева и леса, на которых он тянул рыбу, надрывали его раны на руках и плечах, солнце жгло кожу на его лице, глаза слезились от боли. Третьи сутки без еды, не считая макрели (которая до боли противна сырая) и летучих рыб… Никогда у своей жизни старику не попадалась такая огромная и сильная рыба.

Автофикшн: 5 увлекательных книг для знакомства с жанром

Автофикшн: 5 увлекательных книг для знакомства с жанром
Автофикшн – жанр, в котором автор не прячется за выдуманным персонажем, а становится им, рассказывая реально произошедшую с ним историю, которая достойна того, чтобы стать книгой. Духовные и философские поиски, авантюры и приключения, житейский опыт… Вместе с крупнейшим книжным сервисом в России и странах СНГ Литрес мы сделали подборку аудио– и электронных книг, созданными digital-авторами платформы

Попробуй разгадать: 5 увлекательных детективных новинок

Попробуй разгадать: 5 увлекательных детективных новинок
Детектив – жанр, который постоянно трансформируется, но никогда не устаревает. Среди популярных новинок — детективы с элементами семейной драмы, сатиры и психологического триллера. Крупнейший книжный сервис в России и странах СНГ

Выбор читателей

31/03Птн"Жаль, что мало": уход Кончаловского на 86-м году жизни выбил у Высоцкой почву под ногами 31/03ПтнВрачи не успели: половина Костомарова с отрезанными ногами отказала перед отправкой в Германию 01/04Сбт"Сердце рвало": псевдопатриот Газманов сбежал из Москвы после громкого обвинения 01/04Сбт"Клапан подвел": зловонные газы Баскова распугали зрителей концерта 31/03Птн"Яны нет": Убитый горем Киркоров объявил об уходе 48-летней Рудковской 31/03Птн"Опухоль неоперабельная": жизнь Павла Прилучного разделилась на "до" и "после"