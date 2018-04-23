Почему русские уезжают из США

Для многих людей из разных уголков планеты США являются весьма притягательным местом, где, как считается, благодаря своей целеустремленности, инициативности и трудолюбию можно построить свою яркую и безбедную жизнь. Еще бы, это страна-метрополия, куда стяжаются ресурсы практически со всего мира, стекаются ведущие умы и просто нахрапистые искатели лучшей доли. Богатство и сила государства, ее безапелляционная гегемония в сфере экономики и массовой культуры, буйство инфраструктуры – все это, так или иначе, притягивает взгляд.

Неудивительно, что многие люди из России и других стран постсоветского пространства уезжают за океан, дабы побороться там за свое простое человеческое счастье. Кому-то это удается, они получают то, о чем так давно мечтали, а для кого-то разрекламированный образ "долины всеобщего благоденствия" оборачивается жестоким разочарованием.

Америка разная. Повседневная действительность может сильно различаться от штата к штату, от города к городу, да даже от района к району, особенно когда речь идет о богатых и бедных. Кто-то из приезжих чувствует себя в этой стране как рыба в воде, обретая, наконец, свой дом. А кто-то никак, даже через годы, не может отделаться от ощущения пребывания не в своей тарелке – и в итоге уезжает обратно.

Давайте сегодня обозначим некоторые черты США, которые вызывают у русскоговорящих эмигрантов диссонанс или даже жесткое неприятие. Разумеется, в большинстве случаев причины отъезда обратно на родину кроятся в общей неустроенности, сложностях при адаптации, невозможности занять достойное место в существующей там социальной системе, культурном отторжении образа жизни, который ведут среднестатистические американские граждане. Однако, отвечая на вопрос о минусах и раздражающих факторах, есть явления, которые приходятся не по нраву большинству "наших" приезжих, внося свою лепту в усиление их желания вернуться назад.

Не хочется, чтобы этот текст воспринимался как некий тенденциозный пасквиль. Это просто систематизация мнений ряда людей, которые решили уехать из США и поделившихся своими впечатлениями и мотивами с пользователями сети. Подборка сделана на основе открытых источников, без ранжирования по изначальным условиям (материальным, статусным и т.д.), географии и срокам пребывания. Необходимо помнить, что это личный субъективный опыт конкретных людей. Тем не менее, нижеприведенные факты встречаются у большинства "респондентов".

Излишняя, неадекватная толерантность. Чуть что – и ты расист, гомофоб или вообще просто нехороший человек. Приезжие отмечают, что нужно постоянно за собой следить, дабы не взболтнуть чего лишнего, никого не оскорбить, казалось бы, совершенно безобидной небрежной фразой. И это не какая-то гиперболизированная байка от российских СМИ, желающих выставить США в неприглядном свете. Среди людей, уехавших жить в Америку, очень часто упоминается именно этот пункт. При обилии разговоров о свободе слова, там все "ходят по струнке" в плане дозволенного. В России с этой теме все как-то проще.

Отсутствует дружба в нашем понимании. Все окружающие мило, но дежурно улыбаются. Многие русскоговорящие эмигранты отмечают, что человек может называть тебя лучшим другом, братом, но потом внезапно совершить неприятный поступок, которого от него никак не ожидаешь в статусе своего "друга". Улыбчивость, чуткость и радушие очень часто бывают обманчивыми, они еще ни о чем не говорят, ничего не гарантируют. Там – знакомые, коллеги, партнеры, но не друзья в нашем понимании. Есть мнение, что, как правило, зону близких доверительных межличностных отношений там занимает семья, где действительно можно открыться близкому человеку. С другой стороны, многие отмечают, что такая "неискренняя улыбчивость" – элементарная норма вежливости, которая пресекает вываливание плохого настроения и собственных проблем на окружающих. Что ж, с этим тоже сложно не согласиться.

Не так много свободы, как многим кажется. Все закредитованы. В США фактически нельзя не брать кредиты, без кредитной истории может быть ряд неудобств и ограничений. Также, если у человека нет стабильного достатка, уверенного материального положения, банальный переезд может вылиться в целую историю. Что уж и говорить о продолжительных путешествиях, отдыхе – каждый месяц необходимо платить по счетам: это жилье, коммунальные платежи, машина, медицинская страховка, взятые в кредит гаджеты и многое другое. Потеряешь "тонус" – придут и все отберут, будут большие проблемы. К слову сказать, трудовое право в США очень "либеральное", можно достаточно легко вылететь с работы, если что. С оплачиваемыми отпусками, декретными отпусками и прочим все, как правило, гораздо хуже, чем в России. Исключение разве что составляют состоятельные уважаемые люди из преуспевающих компаний – там у них действительно может быть очень много свободы и защищенности. А так значительная часть среднестатистических граждан крутятся, как белки в колесе, чтобы банально платить по счетам. Нет, это не значит, что они бедствуют и находятся при смерти, но просто они редко позволяют себе какие-то излишества, ареал обитания – их "нейборхуд", они трудятся, чтобы улучшить или, как минимум, сохранить свой существующий уровень жизни и потребления.

Медицинская система очень специфична. Практически все отмечают эту особенность, причем в большинстве случаев в сугубо негативном контексте. Необходимо иметь страховку, иначе за медицинскую помощь будут выставлять совершенно неподъемные счета. Причем страховки бывают разные, и даже ее наличие не гарантирует, что она покроет все предоставленные услуги. Медицина, которая является неотъемлемым атрибутом, характеризующим качество жизни людей, в США по сути – бизнес, ничего личного. Поэтому у части людей из небогатых слоев есть боязнь заболеть – ибо потом можно просто не расплатиться, если страховка что-то не покроет. Хорошая страховка есть у людей, работающих в преуспевающих компаниях. Данные претензии касаются именно доступности услуг, в целом качество американской медицины оценивается как высокое.

Плохая система образования. В США образование – это тоже бизнес, где качество приобретаемого гражданами продукта напрямую зависит от их материальных возможностей и социального статуса. Стоит ли говорить, что у русскоязычных приезжих, если не рассматривать людей изначально богатых или приглашенных в качестве специалиста на престижную высокооплачиваемую работу, с этим, как правило, возникают проблемы. В период адаптации и становления возможностей для хорошего заработка мало, приходится экономить, и дети часто попадают далеко не в самые лучшие заведения. Разница между школами может быть разительной даже в соседствующих богатых и бедных районах. В одних будут все условия, достойное качество преподавания и развитая инфраструктура, в другой – будет все очень и очень печально. Если нет денег – образование будет плохое, второсортное, что может сильно проредить последующие жизненные перспективы и возможности. Можно сказать, что это такая скрытая форма кастоизации в обществе.

Поэтому многие, кто хочет лучшей жизни, залезают в огромные долги, чтобы получить достойное образование, а потом в течение долгих лет расплачиваются с кредитными организациями. Все это касается даже детских садов. В России нередко можно встретить настоящие "комплексы" – огороженная территория с игровыми площадками, двухэтажное здание, отдельная спальня, питание, педагоги, медработники и так далее. В США же "эконом"-садик может представлять из себя обычную комнату без особых излишеств, где за детьми присмотрят, пока родители вкалывают на работе. Опять же – все упирается в деньги.

Плохая еда. В рационе американцев очень много полуфабрикатов, фастфуда, искусственной и вредной пищи. В ресторанах большие порции, блюда тяжелые и жирные. Среди состоятельных людей имеется мода на качественную натуральную ("organic") еду, но стоит она очень дорого, позволить ее себе могут далеко не все. Поэтому у населения есть серьезные проблемы с лишним весом, диабетом, раковыми и другими заболеваниями. Некоторые эмигранты пытаются привить своим детям правильную культуру питания, но сделать это очень трудно – окружающая социальная среда оказывает огромное влияние.

Бомжи, фрики, безумцы. Ряд людей отмечает обилие бездомных на улицах крупных и развитых городов, превышающее все ожидания. Причем для этих бомжей – это, скорее, образ жизни, нежели реальная нужда и безысходность. Также по улицам бродит изрядное количество "свихнувшихся". В подавляющем большинстве случаев они не опасны, но вполне могут что-то кричать, разговаривать сами с собой, сверлить своим нездоровым взглядом, пытаться выйти на диалог и в целом своим видом создавать определенный антураж повседневности. Еще можно встретить экстравагантных "жертв толерантности". Условно говоря, если по улице идет пятидесятилетний бородатый мужчина на шпильках в красной кружевной юбчонке – это его личное дело, и вообще "он такой же, как все". Кто-то находит это комичным, у кого-то это вызывает неприятие, особенно, когда на такое вынуждены постоянно смотреть их дети.





Без машины – не прожить. Жить в США без личного авто очень неудобно. Постоянно нужно куда-то ехать – будь то место работы, обычный магазин или что-то еще. Общественный транспорт, как правило, развит недостаточно хорошо, пользуются им небогатые слои населения. Пешеходные маршруты также зачастую не предусмотрены. В России есть иллюзия, что наличие у всех и каждого машины в США – это некий атрибут высокого качества жизни и свободы перемещения по сравнению с нашим общественным транспортом. Отчасти это так, но нередко именно необходимость преобладает над удобством. Люди чрезмерно много времени проводят за рулем.

Много людей сидит на наркотиках. Различные наркотические средства весьма доступны. Легко можно пожаловаться доктору на боли, и он заботливо выпишет какой-нибудь эдакий препарат, далеко не всегда проверяя, правду вы говорите или нет. Огромный процент американцев буквально подсаживаются на рецептурные наркотики, которые некогда помогали им при депрессиях и прочих расстройствах, а потом стали неотъемлемой частью их жизни. "Опиоидная эпидемия" в США – это вообще отдельных разговор.

Плохое отношение к приезжим со стороны бывших соотечественников. Многие переехавшие жить в США отмечают, что бывшие земляки очень часто ведут себя с новоприбывшими очень скверно. Полбеды, если друзья-приятели или даже родственники, обещали как-то помочь на новом месте, а потом просто этого не сделали, не выполнили данных обещаний. В повседневной суете при устройстве собственного благополучия следует рассчитывать только на свои силы. Хуже, когда бывалые экс-соотечественники из постсовесткого пространства банально наживаются на "новичках", ведут себя нечистоплотно, "кидают" и так далее. В общем, как говорится, "мы русские не обманываем друг друга".

Конкуренция, суета, напряжение. У приезжих, не имеющих у себя в активе значительных материальных средств, знания языка, связей и "универсальной профессии", жизнь, как минимум, первые годы крутится вокруг работы. А работать нужно очень много, активно, буквально кровью и потом зарабатывая средства к существованию. Счета душат, и остановиться нельзя ни на минуту. Это выматывает и физически, и психически. Часть несостоявшихся эмигрантов в какой-то момент говорит себе: "Хватит".

Что еще отмечали люди, вернувшиеся из США домой? Специфичность романтических отношений, которые порой очень формализованы и походят больше на деловую сделку. Мужчины не всегда мужественные, а женщины – женственные. Кто-то отметил неблагоприятную криминогенную обстановку: не всюду можно ходить, иначе велика вероятность получить на свою голову проблемы. Кто-то выделял чрезмерную и повальную религиозность населения. Кто-то жестокость детей, разделенных, прямо как в голливудском кино, на "популярных" и "лузеров".

Практически все как о не критичном, но очень раздражающем факторе, говорили о том, что цены на прилавках указываются без налогов, и на кассе итоговая сумма выходит другая. Причем в разных штатах начисляемый сверху процент может варьироваться – это неудобно и привыкнуть непросто. И так далее.

В общем, США – большое и богатое государство, метрополия в мировом масштабе, страна-гегемон. Но при этом у многих приезжающих туда на длительное время, когда речь идет, как в анекдоте, не о туризме, а об эмиграции, возникает диссонанс с тем безупречным пиар-образом, нарисованным Голливудом и другими средствами массовой культуры. По сути это обычная страна, со своей спецификой, своими плюсами и минусами.

Многие люди, как и уехавшие оттуда, так и живущие там поныне, отмечают, что эмигрируют в Америку либо люди состоятельные, которые могут в богатой стране поднять свое качество жизни за счет привезенных извне средств, либо специально приглашенные на тепличных условиях грамотные специалисты, у которых здесь будет больше денег и перспектив. Либо же те, у кого на родине нет практически ничего, и они приезжают в надежде взобраться из самых низов вверх по социальной лестнице, минуя все трудности. Для всех же остальных, у кого на новом месте будет по уровню жизни плюс-минус то же самое – переезжать в принципе бессмысленно. Разве что имеется некая особая комплементарность к американской культуре и образу жизни, что встречается не так уж и часто.

Каждый выбирает свою дорогу сам. И все же, хотелось бы, чтобы наши люди имели возможность строить мир и благополучие, там, где появились на свет, выросли, впитали культуру, получили образование, где есть верные друзья, любимые родные и милые сердцу места – пусть все будет в наших руках. Как говорится, где родился, там и пригодился.