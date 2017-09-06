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Зачем в России вводят курортный сбор

Фото: GLOBAL LOOK press
Николай Калмыков

Николай Калмыков блогер

 Кандидат социологических наук, МВА, директор экспертно-аналитического центра Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, член рабочих групп при Министерстве финансов Российской Федерации, Министерстве труда Российской Федерации.
Государственная Дума России приняла в третьем, окончательном чтении закон о введении курортного сбора. Документ предусматривает введение в экспериментальном режиме в 2018-2022 годах платы с туристов за пользование курортной инфраструктурой в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях.
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В данный момент идет активное обсуждение этого решения. Данная мера уже получила определение “несвоевременной”, ведь, по словам директора по связям с общественностью туроператора Tez Tour Ларисы Ахановой, на фоне многочисленных нерешенных проблем в нашем туризме это может вызвать уход большого числа туристов в нелегальный частный сектор или другие объекты размещения, которые не требуют декларации присутствия. По мнению директора по развитию компании OneTwoTrip Аркадия Гинеса, данный налог грозит падением спроса на туристические услуги, однако он отмечает, что может наблюдаться и положительный эффект: все полученные средства пойдут на обновление инфраструктуры отечественных курортов.

Курортный сбор уже давно прижился рубежом, а эффективность данной меры не вызывает сомнений. Рассмотрим механизм его действия на примерах зарубежной практики. Напомним, что подобный сбор раньше существовал и в России, а именно с 1991 по 2004 годы. Он взимался в размере 5 процентов от минимальной месячной зарплаты. Однако от этого сбора отказались в рамках политики властей по снижению налоговой нагрузки для вывода бизнеса из теневой сферы.

В иностранных государствах курортный сбор взимается во многих городах, парках и прочих местах, популярных у туристов. Все вырученные средства поступают в местный бюджет и используются для поддержания туристической инфраструктуры, проведения различных туристических мероприятий и деятельности по реставрации исторических памятников.

Отдыхающие в Крыму. Фото: GLOBAL LOOK press

Очень показателен пример Италии, ведь курортный сбор взимается в более чем 500 итальянских коммунах и это число постоянно растет. На законодательном уровне существует ограничение в 5 евро на одного человека в день на всей территории страны за исключением Рима, где максимальный налог составляет 7 евро. В большинстве муниципалитетов размер налога зависит от звездности, типа или стоимости места размещения. Так, например, в Риме данная ставка варьируется от 2 евро за ночь пребывания на территории официального кемпинга до 7 евро за ночь пребывания в пятизвездочном отеле.

В большинстве муниципалитетов установлены временные ограничения по взиманию налога (налог взимается за определенное количество ночей/дней). Такие ограничения введены в Милане (14 ночей), Риме и Перудже (10 ночей) и других курортных городах.

Похожая картина наблюдается в Германии. В некоторых городах гость, оплачивая налог, получает туристическую карту, которая дает ряд привилегий – скидки на посещение музеев, ресторанов, ряд бесплатных услуг и так далее. Довольно распространенной является практика применения единых ставок, которые в отличие от Италии устанавливаются в процентном отношении к стоимости размещения. Также в Германии распространено применение в качестве критерия дифференциации ставки городского налога зонирования, а также пониженной ставки для санаторно-курортных учреждений. В Веймаре ставка налога дифференцируется в зависимости от количества номеров в отеле, что направлено на поддержку малого и среднего бизнеса в сфере туризма.

Сочи. Фото: GLOBAL LOOK press

Аналогичную систему мы можем обнаружить в Австрии и Швейцарии. В Испании городской налог действует в Барселоне и других городах Каталонии. Он взимается в течение первых 7 дней. Его размер зависит от звездности отеля и колеблется в Барселоне от 0,75 до 2,5 евро в день, в других городах Каталонии – от 0,5 до 2,5 евро. От его уплаты освобождаются дети до 16 лет.

Правительством Франции установлены рамки городского налога от 0,2 до 1,5 евро. Ставка налога устанавливается в зависимости от категории жилья и звездности отеля.

Стоит заметить, что во многих государствах, граничащих с Россией, также существует курортный сбор, взимаемый или в виде единовременного сбора (например, в Абхазии и Узбекистане), или в виде суммы, зависящей от стоимости путевки в санатории или ином месте отдыха (как, например, в Беларуси).

Все вышеописанные системы взимания курортного сбора охватывают не весь список туристов. Как правило, от данного сбора освобождены дети, местные жители, владельцы жилья, участники спортивных мероприятий и другие лица.

Данная практика показывает, что налоговый сбор является широко распространенным и довольно надежным способом получения дополнительных средств в местные бюджеты. В пояснительной записке к законопроекту мы можем найти расчеты для трех регионов Российской Федерации. При ставке до 100 рублей в сутки (50 рублей в первый год) за все время проведения эксперимента в Крыму планируется собрать 16,4 миллиарда рублей, в Краснодарском крае – 8,3 миллиарда рублей, а в Ставропольском – 2 миллиарда рублей. Остается лишь гадать, сколько будет собрано на самом деле и поможет ли это обновлению нашего туризма? На эти вопросы ответит только время.

6 сентября 2017, 15:31

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