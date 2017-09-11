Большие зарплаты достаются наглым и строптивым

Как известно, легких путей мы не ищем – и порой очевидные связи причин и следствий кажутся слишком простыми. Как это: зарплата зависит от навыков, умений и опыта? Ну, уж нет! Должно быть, непременно должно быть что-то еще, какой-то секрет, который знают некоторые люди – те самые, чей уровень зарплаты явно объясняется какими-то дополнительными факторами. И что же вы думаете – такой секрет есть.

Недавно на одном из телеэфиров мне задали вопрос: действительно ли зарплата может зависеть от характера человека? Я ответила тогда и отвечаю сейчас: да, может. Мало того, нередко встречается парадоксальная зависимость: строптивые люди часто получают зарплату выше и по службе продвигаются гораздо быстрее, чем скромники, не умеющие предъявить своих притязаний.

Оценка таких людей менее удачливыми коллегами варьируется от уважительной "о, он знает себе цену" до злобной "эта стерва ими вертит, как хочет". Впрочем, тут нужно разобраться. Возможно, ведущей для построения чертой характера здесь является не столько строптивость, сколько активность, целеустремленность и уверенность в своих намерениях. Умение настойчиво и последовательно решать задачи компании – дело, конечно, хорошее. А уж если при этом удается помнить о собственных частных карьерных устремлениях, да еще и иметь смелость озвучивать их начальству…

Условно сотрудников любой компании можно разделить на несколько категорий: скромный (со средним уровнем притязаний, зато высоким уровнем ответственности и исполнительности); активный (с высоким уровнем притязаний и высоким уровнем компетентности); наглый (с высоким уровнем притязаний, зато уровнем компетентности ниже среднего) и, наконец, строптивый (застывшая в развитии "звезда", выдвигающая требования согласно предыдущим заслугам).

Со скромным все понятно. А вот с прочими не так просто. Важнее всего для HR-службы – правильно определить, кто же сидит в кресле кандидата на вакансию: активный, наглый или строптивый. Для компании очевидно полезен активный. Наглый ототрет всех в сторону, но реальной пользы от него будет мало – разве что получится направить его энергию и напор в нужное русло (скажем, "пробить" что-нибудь для фирмы).

Что до строптивых – они хорошо "работают лицом" и украшают фасад в качестве свадебных генералов, и это даже иногда бывает полезно… если бы они не требовали особых преференций, делая их, а не работу, фокусом своего внимания. Должность, табличка, личное авто с водителем… По статистике высоких должностей, продвижения по службе или просто повышения зарплаты, конечно, более всего достойны скромные, которых не замечают, или активные, вот только их частенько оттирают наглые и затмевают строптивые.

Вопрос только в том, может ли тихоня-профессионал развить в себе качества, которые позволяет ему добиться аналогичных успехов? Есть люди, у которых средний уровень притязаний сочетается с высоким уровнем ответственности и исполнительности. А есть такие, у кого уровень притязаний высокий, а вот коммуникативный статус и самооценка занижены. Первые отлично себя чувствуют на исполнительских должностях, вторые хотят многого, но затрудняются с предъявлением и отстаиванием своих целей. Первых все устраивает. Вторых – вовсе нет, но, чтобы продвинуться по карьерной лестнице, им необходимо тренировать так называемую "ассертивность" – умение уверенно настаивать на своем, исходя и из собственных интересов.

"Тварь ли я дрожащая – или право имею?" Это высказывание Раскольникова удивительным образом сохраняет свою актуальность по сей день. И человек, знающий, что по своим профессиональным умениям и навыкам вполне может претендовать на более высокий статус и доход, часто сам же уверяет себя, что "не достоин", "не заслужил", "должен быть доволен тем, что есть". В своей нерешительности и скромности он только и провожает глазами менее компетентных, зато более целеустремленных, со вздохом шепча, что "наглость – второе счастье". Но иногда жажда справедливого признания берет свое…

Пытаться подражать удачливому строптивцу со скверным характером – не вариант. У внезапно взбунтовавшегося последователя это выльется максимум в неуклюжую и неумелую истерику, ни к чему не приведет и не добавит уважения. На такой случай для человека, стремящегося повысить свой уровень социальной и коммуникативной компетентности, есть другие лайфхаки, гораздо более эффективные при его характере.

Создайте себе обоснование для притязания на более высокую зарплату. Например: мне это необходимо, чтобы… купить страховую программу в клинике, отправить ребенка в международный лагерь, повысить качество отдыха, словом – здесь нужно составить список проектов, которые вы рассчитываете осуществить на дополнительные деньги. Затем обоснуйте, что вы – действительно хороший специалист, заслуживающий поощрения: у вас высокий список компетенций, который вы постоянно расширяете, и он подтвержден как уже существующими навыками, так и текущими обучающими программами.

Ежедневно просматривайте эти списки, укрепляя свою уверенность в праве претендовать на другую оплату труда.

Создайте для себя вдохновляющие аффирмации: "я достоин зарплаты в (…) рублей", "все, что мне нужно, приходит ко мне", "с каждым днем я все ближе к своей цели".

Представьте себе, что уже получаете повышенную зарплату. Войдите в образ человека, который добился желаемого. Как он себя чувствует? Как держит себя? Как общается на работе и дома?

Поживите с этим, возьмите эти, пока виртуальные, изменения в реальную жизнь. Потренируйтесь – и идите к начальству за реальным повышением.





"От каждого по способности, каждому по потребности"

Давайте ненадолго забудем о том, кто там какого успеха достоин. Разберемся, чем вообще полезны сотрудники "бойкие" – и сотрудники "тихие".

Первые обычно занимают активную позицию в компании, являются проводниками новых идей и направлений, умеют грамотно представить свою фирму на нужных мероприятиях. А что же вторые? А на них держится "бумажный" костяк организации: документы, договоры, счета… Именно эти люди останутся на работе во время форс-мажора, не качая права и не взывая к трудовому кодексу. Вот только вторым порой до боли хочется хотя бы ненадолго ощутить себя на месте первых. Но – не наоборот.

И, конечно, порой скромный человек, остро чувствующий, что его недооценивают, хотя он стоит большего, задается вопросом, не стоит ли ему попытаться скорректировать свой характер – и каким-то чудом воспитать в себе желанную строптивость.

Отвечу: строптивость – нет, не стоит. Строптивость – это ведь не только упрямство и неуступчивость. В первую очередь это эгоистичность: такой человек, в первую очередь, стремится удовлетворить свои потребности. Мало того, если обычный эгоист все-таки учитывает разум и логику, то строптивый часто совершает какие-то поступки даже в ущерб себе, лишь бы наперекор другим. Умение отстаивать себя – это совсем другое, это способность предъявлять обоснованные притязания. Так что, если что-то в себе и развивать – так это активность и большую уверенность.

Самая лучшая рекомендация в подобном случае – быть собой. Но для этого нужно как минимум знать кто ты, понимать, что ты можешь, что тебе нужно, чтобы суметь больше, как и куда двигаться. Оставаться собой легче всего, когда ты в ладу с собой и своим положением.

И это вовсе не значит ограничивать себя и подавлять желания и амбиции. Нужно просто точно чувствовать баланс: деньги любят активность и энергию, но истинное удовольствие доставляет все же любимая работа и сознание своей профессиональной состоятельности. Удачливый "зиц-председатель" в очередной раз улетел на тропические острова отдыхать от своего безделья? Досадно? Но чего вы хотите для себя – на самом деле хотите? Может, начнем, все-таки, с предъявления начальству своих финансовых притязаний?