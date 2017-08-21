Как простить отцу детские разочарования

Вот бы мне такого папу… Когда вам 3 года, вы сидите на коленях у большого и сильного папы и чувствуете себя принцессой из сказки. А он в это время читает вам любимую сказку и нежно целует в макушку. Когда вам 5 лет, и вы просыпаетесь с криком, потому что увидели во сне страшного монстра, папа первым бежит в комнату, и будто бесстрашный рыцарь разгоняет всех монстров из-под кровати. Когда вам 18 лет, и вы трясетесь как заячий хвост перед экзаменом в институт, папа берет вас за руку и говорит: "Ты у меня самая умная. Ты со всем справишься. Я в тебя верю. Иди и ничего не бойся. Я подожду тебя здесь". Теперь экзаменационная комиссия кажется не такой страшной…

Но это эпизоды из чьего-то чужого "идеального" детства. У вас никогда такого не было. Папа никогда не казался самым сильным, не был вашим защитником. Не баловал и не носил на плечах. Не драл уши обидчикам, не провожал на выпускной вечер и не встречал на остановке после ночного клуба. Папа в лучшем случае просто был.

Аксиома первая: мужчины разные

Глядя на своего папу, девочка решает, что все мужчины в мире похожи на него. Так дети познают мир. И это нормально, если вам 6 лет. Но в 26, а тем более в 36 лет, пора бы открыть глаза пошире.

Мужчин, как и женщин, формирует культура, в которой они растут. Например, что происходит в традиционных восточных семьях? В 12 лет мальчик передается на мужскую половину, и больше женщина ему не указ. Он слушается только мужчин, а мать и сестры его обслуживают.

Недавно я читала про чеченский обычай. Вот вам сцена из жизни: младший брат в семье говорил сестре (старше на пару лет) принести ему что-то из кухни. В русской культуре это бы закончилось фразой: "Малой, ты что, обалдел? Сам сходи". А там сестра шла и несла ему все, что он просит. Потому, что однажды он станет главой семьи, и уже сейчас вправе рассчитывать на почтение, выполнение его указаний и уважение как к мужчине.

В этой же культуре в 12 лет девочка, до этого момента любимая папина принцесса, донельзя избалованная платьями и подарками, передается матери. Женщины рода ее обучают, как заниматься домом и обслуживать мужчин. Ее роль меняется, и девочка принимает это как должное.

Почему наши папы такие? На постсоветском пространстве из-за многочисленных войн, революций и прочих исторических драм, социальные роли мужчин и женщин практически поменялись местами. У нас все происходит неправильно с точки зрения выращивания истинных "мачо".

Мальчика не передают отцу и не убирают из системы, где он обязан подчиняться женщинам. Подумайте сами, в школьной системе им управляют женщины. Дома его воспитывают мама и бабушка, потому что папа всегда на работе (и он слишком устает, чтобы заниматься воспитанием). Самые везучие могут разве что на рыбалку с отцом съездить, или в гараже вместе покопаться. Но это крайне редко. Результат? Не происходит передачи мальчика к мужчинам. Нет обучения мужской модели. Единственное, что он видит, – мягкотелого "подкаблучного" папу и маму в роли главы семьи и "решателя всех проблем". И эту модель транслируют из поколения в поколение. Откуда взяться настоящим мужчинам?! Их раз-два и обчелся. Может, 10% из 100.

Девочку также обучают другой модели. Вместо: "Подчиняйся мужчине, веди дом и обслуживай", она слышит: "Учись, поступай, делай карьеру, зарабатывай деньги. Ты все должна уметь сама! Выигрывай конкуренцию с мужчинами и будь круче".

Таким образом, нормального гендерного разделения ролей не происходит. Наши женщины – волевые и сильные. Я бы сказала, что на постсоветском пространстве 90% таких активных в социуме женщин. И, соответственно, 90% мягких "подкаблучных" мужчин (еще хорошо, если "подкаблучных")...

К 15 годам девочка обычно разочарована в папе. Если возникает какая-то проблема, то шансов на то, что папа пойдет и даст в морду обидчикам, нет никаких. Так как папа – мягкий интеллигентный человек. Или просто лежит на диване.

Хотя возможен и худший вариант. Папа отыгрывается на детях, особенно на девочках, за то, что бесправен в отношениях с истеричной женой. Как подчиненный на ковре у начальника стоит, прижавши уши. А выходит – и превращается в шакала, нападающего на слабых.

К счастью, в основном отцы все-таки любят своих детей, и хоть такие проявления часты, но не носят катастрофического характера.

Аксиома вторая: папу не переделать

Да, папа у нас менее мужик, чем мама – это не всегда так, но довольно распространенное явление. Хотя папиной вины в этом нет. Он продукт своей культуры, своего общества и своей семьи. Он такой, как есть. И его уже не переделать. Исправить можно только собственное отношение к вопросу.

Представьте, что он ваш сосед-сантехник с замученной бытом женой, кричащими детьми и маленькой зарплатой. Ну не пойдет он морду бить вашим обидчикам, и что? Вы навсегда разочаруетесь в мужчинах? Будете считать, что он трус, слабак и недостойный человек? У вас просто изначально были слишком большие ожидания. Нереальные для живого "постсоветского" мужчины.

Наши папы – самые обыкновенные. Как любой мужик на улице. Есть хуже, есть лучше. Вам достался вот такой. Позвольте папе быть обыкновенным. Примите этот факт и живите спокойно дальше, не сравнивая каждого встречного мужчину с "идеальным" образом папы в вашей голове. Увы, принцев на всех не хватит, а будете вы жить с реальным обычным хорошим мужчиной, или продолжите мечтать встретить, или воспитывать иллюзорный идеал – решать вам.