К чему приводит стресс на работе

Всем известно, что работа занимает большую часть жизни практически каждого человека. Многие сотрудники, вне зависимости от того, работают ли они много лет на одной должности или находятся в новом коллективе, испытывают на работе стресс.

Данный вопрос действительно важен как для сотрудников, так и для работодателя. Ведь от благоприятного психологического климата в коллективе будет зависеть работоспособность и выполнение плана компании. Стоит задать вопрос – откуда возникает стресс на работе? К чему он приводит и как с ним бороться?

Стресс – это ответная реакция организма на раздражение, источник которого может быть как внешним, так и внутренним. Он является причиной недовольства своей жизнью или одной из важнейших ее составляющих. Также стресс – это накопленные негативные эмоции, подавленные чувства, переполняющие ваш организм.

Главные причины возникновения стресса на работе:

Человек вынужден ходить на нелюбимую работу. Самой первой причиной стресса на работе может быть сама работа, которая изначально не нравится человеку. Можно с уверенностью сказать, что многие люди работают на "не своей работе". Соответственно, повышается риск накопления негативных эмоций, мыслей (мол, зачем я опять сюда пришла), человек все чаще начинает задумываться о смысле жизни и видит, как она пролетает мимо. С течением времени накапливается стресс – это точка кипения. Стоит отметить, что в стрессовых ситуациях весь организм начинает работать иначе, чем, когда мы спокойны и равновесны, убыстряются все процессы в организме. Первое, что приходит в голову, это посыл в мозг поменять работу.

Я являюсь персональным коучем уже 10 лет. Знаю, что работа – это важный фактор в жизни человека. Поэтому, когда вижу перед собой человека, недовольного своей жизнью, то начинаю спрашивать не только про личную жизнь, но и про реализацию, то есть профессиональную область клиента. По своей личной практике я могу сказать, что клиенты, довольные своей работой, не только лучезарно выглядят, а также строят личную жизнь куда успешнее других.





Проблемы в коллективе. Многие согласятся с тем, что одним из главных критериев при выборе работы является дружелюбный коллектив, но самой распространенной причиной стресса является также общение между людьми. Я, как корпоративный психолог в прошлом, могу утверждать, что благоприятнее работать в смешанном коллективе. Чисто женский коллектив сам по себе рождает множество не только внутренних конфликтов по работе, но имеет еще личную подоплеку. Женщине по природе своей свойственно цепляться друг к другу, завидовать, обсуждать кого-либо или, что еще хуже, травить на работе. Слабый пол также больше подвержен стрессам. Мужчины же всегда могут сгладить женский конфликт (не доводя до стресса), вступившись за коллегу.

Чрезмерная нагрузка. Она по сути является самым распространенным фактором, который может привести организм к стрессу. В нашем современном мире работодатели порой возлагают на сотрудников слишком много обязанностей и ответственности. К примеру, человек хочет достичь определенной должности и добровольно чрезмерно много работает, мало спит, переживает за результат своей деятельности и упорно досиживается на работе допоздна. Конечно, организм реагирует постепенно, сначала затрачивает собственные силы, потом ресурсы, а лишь затем происходит стресс, когда организм кричит SOS на своем языке, мол, со мной так нельзя, я хочу отдыхать! Невыполнение личного плана сотрудника также может сначала привести к унынию, а затем к стрессу на работе. Иногда бывает так, что руководитель перекладывает на сотрудника много посторонней работы, пытается занять все его свободное время, что является негармоничным рабочим процессом и приводит к стрессу.





Жесткий контроль. Этот фактор будет напрягать всех сотрудников, так как контроль является доминантой, быстро приводящей к стрессу. Иногда некоторые руководители глаз не сводят со своих подчиненных и постоянно их тюкают и пугают увольнением в случае невыполнения работы в срок или малейшей ошибки. Страх быть уволенным легко приводит к сильному стрессу на работе.

Отсутствие карьерного роста. Зачастую на работе обещают быстрый карьерный рост, должность, продвижение по службе. Однако если этого в действительности не происходит, сотрудник начинает испытывать негативные эмоции, уныние, не понимает происходящее и, конечно, чувствует обман. Стресс на работе может легко вызвать ситуация, когда человека водят за нос.

Коммуникация с руководством. Тут, безусловно, важную роль будет иметь личная совместимость. Умеете ли вы найти общий язык с руководителем, уважаете ли его, комфортно ли себя чувствуете в его присутствии? Зачастую работа сама по себе нравится, а вот от начальства хоть вешайся. Что делать? Искать все возможные компромиссы. Сильные разногласия с начальством, ссоры, споры, конфликты являются причиной стресса на работе.

Итак, выше мы рассмотрели самые распространенные причины стресса на работе. Что же с этим делать?

Вывод напрашивается следующий - стрессу на работе может быть подвержен каждый. Однако существуют способы его предотвращения. Во-первых, это прокаченное энергией тело. Если вы занимаетесь энергетическими практиками, то реакция на возникший на работе стресс у вас будет намного спокойнее, чем у обычного человека. Я, как телесно-ориентированный терапевт, всем рекомендую хотя бы раз в неделю заниматься йогой, так как вначале вы научитесь владеть своим телом, затем своими эмоциями и в целом, конечно, самим собой. Чем стабильнее ваше эмоциональное состояние, тем плотнее ваша невидимая защитная оболочка. Хорошо помогают медитации и самоконтроль. Если вы медитируете дома хотя бы 3 минуты в день ежедневно, будьте уверены, что стресс от вас все дальше и дальше. На работе, чтобы успокоиться, можно медитировать с открытыми глазами, к примеру, наблюдая свое дыхание, осознанно двигаться за дыханием на вдохе и выдохе. Иногда можно успокоиться, если просто спокойно выпить стакан воды.





Однозначно скажу, что если вам утром не хочется просыпаться от того, что нужно опять идти на эту работу, то смело увольняйтесь! Лучше затратьте силы на поиски того, что действительно будет приносить вам удовольствие. Можно воспользоваться помощью психолога. Если вы просто чувствуете переутомление на работе, то дайте себе отдых после нее. Хорошо помогает ванна с успокаивающей лавандой и релаксирующей музыкой. Попробуйте два раза в неделю походить на массаж после работы. Восьмичасовой сон также является залогом здоровья и стрессоустойчивости. Помните, что главное – это любить себя, слушать свое тело. Бывают затяжные стрессы на работе, и если вы не в состоянии самим с ними справиться, то стоит обратиться к психологу, психоаналитику. В случае стресса стоит вспомнить, а давно ли вы были в отпуске? Психологи рекомендуют брать отпуск каждые полгода как минимум.

Если стрессовая ситуация все-таки произошла на работе, то вы можете попробовать следующую практику:

Сядьте, закройте глаза и нажмите на глазные яблоки подушечками пальцев (это замедлит пульс).

Затем переведите внимание на дыхание, сделайте медленный глубокий вдох и такой же выдох, внимание сознания следует за дыханием.

Про себя скажите 3 раза "я спокойна, я спокойна, я спокойна".

Откройте глаза и с уверенностью продолжайте работать.

Учитесь владеть собой. Для того, чтобы тело начало реагировать, вам стоит это повторить несколько раз в сложных ситуациях, увидите, уже очень скоро вы не будете нервничать по пустым поводам.