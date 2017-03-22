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Как артисты воруют друг у друга

Фото: Scott Barbour/Getty Images
Александр Балыков

Александр Балыков блогер

 Солист вокального проекта ViVA, звезда первого сезона телевизионного шоу «Главная сцена». Финалист «Фактора А». Артист московских мюзиклов, автор и исполнитель собственных песен.
Артур Блох говорил: если украдешь у одного автора – это плагиат, если у многих – исследование. А еще говорят – не читай классиков, иначе твое сознание займется плагиатом. Мудрая мысль!
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Ведь как бывает: сажусь я писать песню. После того, как набросал куплет и припев, всегда показываю знакомым, друзьям, родственникам, чтобы они послушали, хочу узнать их мнение. В 80 процентах случаев натыкаюсь на ответ, начинающийся со слов "о, это как у…" и дальше идет имя. И как же быть? Как с этим бороться? Справедливо ли мнение многих писателей, поэтов и музыкантов, что все мелодии уже придуманы, все стихи написаны, а песни спеты?

Начнем с простого. Для этого посмотрим на ту музыку, которую нам предлагают все медиа-ресурсы радиостанции, ТВ– и интернет-каналы, стриминговые сервисы.  Говоря профессиональным языком, редкая песня выходит за рамки кварто-квинтового круга, а это все-таки четкая последовательность аккордов, которая предполагает определенный набор мелодичных оборотов. О чем это говорит? О том, что любой человек, владеющий элементарными навыками игры на гитаре и знанием пяти базовых аккордов, сидя во дворе, может подобрать популярную мелодию из тех, что звучат отовсюду. И, конечно же, под эти пять аккордов подходят многие песни. Так что, правильное повторение последовательности аккордов я бы не стал называть плагиатом, это не может ущемить права одного автора и возвысить другого.

Фото: GLOBAL LOOK press/chromorange

Что касается мелодии. Практически все песни, звучащие сейчас на радио, повторяют то, что было выпущено много лет назад. Это не потому, что один автор пытался украсть у другого. Я сам в школьные годы столкнулся с такой проблемой: помимо зарубежного рока, я слушал русский рок – "Чайф", "ДДТ", "Сплин", "Маша и медведи", и пытался писать свои песни.  Однажды, участвуя в конкурсе, я исполнил под гитару свою авторскую веселую композицию. Зал принял ее на ура! А вот члены жюри меня остановили, и задали вопрос: "Александр, а могли бы вы сыграть эту же песню, но в два раза медленнее?". Что я и сделал, после чего меня спросили: "А вы ничего не чувствуете?" – "Нет", сказал я. "Ну, тогда сыграйте эту мелодию на гитаре, но не пойте". Они запели совершенно другой текст под мой аккомпанемент, и оказалось, что я, сам того не желая, переделал песню Юрия Шевчука "Это все", сыграв ее в два раза быстрее и написав другой, более веселый, позитивный текст. Я не ставил перед собой задачу украсть чужую песню и "выехать" на этом. Просто подсознание сработало таким образом. Все мелодии витают в воздухе, и автор, садясь за написание материала, непроизвольно воссоздает то, что слышал ранее. Это абсолютно нормально. Поэтому я все свои наработки отправляю фокус-группе из моих близких людей, во избежание "плагиата". 

Лично я нормально отношусь к тому, что сегодня все используют одни и те же приемы, копируют мелодии друг друга, не говоря о том, что нас много, а нот всего семь. В погоне за уникальностью, композиторы уходят в авангард, ведь там, как им кажется, еще непаханое поле. Но они обречены на то, что эта музыка не найдет отклика у слушателей и не станет популярной. Я знаю многих авторов, которые стремятся быть первопроходцами, изобретателями новых звуков, и пишут абсолютно не логичные мелодии и последовательности аккордов. Дошло до того, что в опере и театре ставят полный бред, не поддающийся объяснению. А все потому, что современные авторы утратили возможность писать красивую оригинальную музыку, они сочиняют атональные спектакли.

Фото: GLOBAL LOOK press/imagebroker

Пара примеров "плагиата", которые случайно приходят на ум: Алексей Чумаков "Тут и там" – Владимир Пресняков "Замок из дождя". Припев песни моего друга Нодара Ревия, "Лала" которая сейчас звучит на радио, очень похож на "Знаю" Авраама Руссо. А когда мы выпустили мою песню "Твои глаза", многие увидели сходство с хитом 2000 года "Не говори мне ничего" группы "Отпетые мошенники", которую я никогда не слышал. Такое вот совпадение, случайность.

А в заключение, хочу сказать, что зрители тоже по-разному реагируют на так называемый плагиат. Одних раздражает, если они слышат знакомую мелодию, но в новом исполнении – человеку в принципе свойственно сначала отрицать все новое и не знакомое, а другие считают, что в новом прочтении песня зазвучала гораздо лучше, по-другому раскрылась, а значит, авторам удалось дать ей новую жизнь.

Очень важно, чтобы мелодия была не просто набором нот, а передавала эмоции. А их каждый выражает по-разному. Поэтому, если мы слышим, что та или иная композиция нам напоминает что-то из уже знакомого, но в одном случае она была быстрой, а в другом медленной, в первом варианте звучал саксофон, а во втором фортепиано или гобой, то вполне можно допустить, что это не копия, а оригинальное сочиненное произведение. Это тонкая грань. Главное, не спешить с выводами и обвинениями.

А как думаете вы? Справедливо ли считать плагиатом любую похожую мелодию? И насколько это влияет на качество современной музыки?

22 марта 2017, 12:18

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