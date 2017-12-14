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Блоги

Почему продолжается рост неравенства в мире

Фото: Dni.Ru
Игорь Диденко

Игорь Диденко блогер

 Экономист, член Международного Союза Экономистов.
Не так давно, около месяца назад, сотрудниками ООН был предоставлен доклад "Жизнь в разных мирах", посвященный проблеме социально-экономического неравенства в современном мире. Выводы, сделанные в этом докладе, поразительны. 
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ООН официально заявила, что совокупное состояние 2473 богатейших людей мира эквивалентно ВВП 4-5 стран мира, то есть 2,5 тысячи миллиардеров планеты по факту оказываются богаче, чем 150 стран мира вместе взятых. Финансовые активы этих "золотых" 2,5 тысячи оценены более чем в 7,7 триллиона долларов - колоссальная цифра, поражающая воображение. И, как отмечают представители ООН и многие видные экономисты, неравенство в современном мире лишь усиливается. Почему же это происходит?

Не забывая про традиционные факторы усиления неравенства – неравномерность распределения "сырьевой ренты" в развивающихся странах, коррупцию и непотизм, по-прежнему процветающие во многих государствах, остановимся сейчас еще на одном факторе, не столь очевидном, но, тем не менее, начинающем играть все большую и большую роль в процессе усиления неравенства в современном обществе. Это технологический прогресс.

Пару недель назад мне довелось общаться с руководителем одного из крупнейших в России информагентств, работающих в сфере шоу-бизнеса и авторских прав. Он с горечью констатировал деградацию рынка шоу-бизнеса и звукозаписи во всем мире, резкое снижение доходов от продаж музыкальной продукции, концертных и культурно-зрелищных мероприятий, в том числе и в России. Я в ответ рассказал ему о дуополии в интернете, также ставящей под угрозу рынок. Ведь, как мы знаем, сейчас Google и Facebook занимают более 63% рекламного рынка в США, более 72% мирового рынка онлайн-рекламы (без учета Китая), и получают – внимание – более 90% выручки, поступающей на рынок от новых рекламодателей.

Каково же было мое удивление, когда топ-менеджер высказался однозначно: "Да, именно интернет-компании, мобильные операторы и производители высокотехнологичной техники получают дополнительную маржу, когда потребитель, например, звукового контента переходит с физических носителей в интернет. И это разрушает рынок".

И на самом деле – большинство тех, кто работает в сфере современного промо и шоу-бизнеса, выразятся в стиле известной поговорки испанских газетчиков: "популярного исполнителя не существует, если его видеоклипов нет на YouTube, а треков – на Google Play". Ведь IT-гиганты сейчас безраздельно контролируют "последнюю милю" на пути от поставщика контента к его потребителю. Поэтому неудивительно, что именно поисковики и социальные сети, переделав рынок под себя, забирают львиную долю прибыли от рекламы в роликах и саундтреках популярных исполнителей, то есть перераспределяют в свою пользу тот денежный поток, который некогда был безраздельной вотчиной шоу-биза и огромного количества смежных бизнесов: правообладателей, производителей аудиокассет и CD-дисков, крупных дистрибьюторов и розничных продавцов музыкальной продукции… А это десятки и сотни тысяч хорошо оплачивавшихся рабочих мест по всему миру, которые были заменены на всего несколько тысяч рабочих мест, созданных в высокотехнологичных компаниях на обломках отрасли.

За другими примерами далеко ходить не надо. Любой таксист скажет, что появление Uber, Gett или Яндекс.Такси в городе монополизирует, делая в принципе невыгодным для небольших частных компаний, рынок пассажирских автомобильных перевозок. Приложение Яндекс.Недвижимость в корне изменило риэлторский рынок Москвы. Туристический и гостиничный бизнес уже невозможно себе представить без Booking.com.

Высокотехнологичные компании не только виртуализируют экономику, становясь крупнейшими в мире генераторами огромных положительных денежных потоков. Как известно, первые пять мест в списке топ-компаний мира по капитализации в прошлом году впервые в истории заняли мировые IT-гиганты – Apple, Alphabet, Amazon, Facebook и Microsoft. Они потеснили с вершин экономического Олимпа торговые, финансовые, нефтедобывающие компании, такие, как многолетний лидер рейтинга Exxon/Mobil. Как никогда раньше монополизируют ее, становясь посредниками для людей во всех сферах человеческой жизни.

Люди постепенно отвыкают от любых действий экономического характера без таких "универсальных посредников". Покупки подарков или товаров массового потребления – только через Amazon, вызов такси – через Uber, получение новостей – через Яндекс.Новости или Facebook, покупка/продажа квартиры – через Яндекс.Недвижимость, бронирование отеля – через Booking.com, авиабилетов – через Aviasales и так далее.

Это явление получило даже свое особое название – "уберизация" экономики, по аналогии с названием общеизвестного сервиса такси. Уберизация приводит к невиданной ранее в экономике тенденции – беспрецедентной концентрации капитала в руках ограниченного количества бенефициаров очень ограниченного круга IT-компаний. Речь идет прежде всего о поисковиках, социальных сетях и агрегаторах, а также о производителяхй некоторых высокотехнологичных гаджетов (например, Apple). Они, получая дополнительное конкурентное преимущество в виде "безлимитного" денежного потока, имеют возможность совершать сделки М&А в отношении любых мало-мальски перспективных IT-стартапов.

Это еще более монополизирует экономику и, в перспективе, неминуемо ведет к росту социального неравенства. И на самом деле – ведь отелей множество, а Booking.com, например, один. Любой отель, если хочет пробиться к потребителю, вынужден работать с Booking.com на практически безальтернативной основе. И – парадокс – зачастую прибыль этого сайта-агрегатора с одного клиента может быть больше, чем прибыль с того же клиента самого отеля. Только себестоимость услуг отеля для данного клиента очень значительна, а себестоимость посреднических услуг Booking.com стремится к нулю, ведь "универсальный посредник" уже давно вернул инвестиции, вложенные в создание агрегатора, и его издержки сейчас идут лишь на поддержание бесперебойной работы системы, а издержки отеля – постоянные с тенденцией к росту из-за роста себестоимости коммунальных услуг, труда персонала, увеличения налогов и так далее.

Конечно, нельзя не отметить тот факт, что высокотехнологичные компании, ликвидируя посредников на пути от производителя к потребителю, с одной стороны, удешевляют в текущий момент для потребителя конечную стоимость этих товаров и услуг. С другой стороны, тем самым они просто уничтожают немалое количество смежных отраслей, лишая экономику десятков и сотен тысяч рабочих мест. И, если вы скачиваете электронный музыкальный альбом любимого исполнителя вместо покупки, например, его CD, вы косвенно способствуете снижению ВВП – недополучат доход розничные и оптовые торговцы этим товаром, полиграфисты, производители самих CD-дисков, а также предприятия, производящие картон и упаковку. И получится, что акционеры условных Apple, Amazon, Google, Facebook и Microsoft станут еще богаче, получив дополнительную прибыль, а простые граждане – беднее, потому что потеряют даже ту не слишком высокооплачиваемую работу, которая у них была.

14 декабря 2017, 12:45

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