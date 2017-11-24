Истерички используют мужчин

Драм-баба – это женщина, которая необходимые эмоции черпает не из любимого дела, хобби или искусства, не из спорта или экстрима, а из других людей. Чаще всего эти людьми становятся близкие родственники, муж и дети. Своими истериками драм-баба буквально пьет их кровь, являясь, по сути, разновидностью энергетического вампира. Причем, не надо думать, что она делает это осознанно. Чаще всего драм-баба чувствует себя страдалицей.

Связавшись с драм-бабой, мужик внезапно вместо отношений попадает в театр, где главная роль отведена ей. Причем эта роль должна быть колоритной, яркой, вызывающей интерес и сочувствие. Мужик же при этом лишь статист, или, хуже того, главный злодей.

Драм-баба может выбрать роль королевы. Тогда она будет активно мучить своего подданного, требовать зимой подснежников, демонстративно изменять. Таких еще называют "роковая женщина".

Настоящая драм-баба – это та, кому без натяжки подойдет роль стервы – красивой, ухоженной и цепляющей взгляд женщины с отвратительным характером. В современном мире такая дама будет успешна в соцсетях. На таких женщин очень интересно смотреть со стороны, они всегда в центре внимания, так что одна драм-баба не останется.

Если драм-баба выбрала роль жертвы, то все еще хуже. Внешность ее будет подчеркнуто-страдальческой, как будто кто-то нанес плохой грим. Она специально не будет покупать себе новые вещи десятилетиями, не будет ухаживать за собой, лишь иногда картинно размазывая слезы по щеками или приходя на работу с неоднозначным синяком. Она провоцирует скандалы из ничего, обижается, заставляет просить прощения, заламывает руки, рыдает, картинно страдает.

Это те самые жены, которые вечно смотрят на мужей с немым укором и глазами, полными слез. Это те самые супруги, у которых вы украли "их лучшие годы жизни". Это те самые матери, которые "положили на вас всю жизнь". Это, как не странно, обиженные и недолюбленные дочери, которые следующие 55 лет своей жизни испытывают боль и страдание от недостатка вашей любви.

Характерно то, что все эти "мучители" нужны драм-бабе до крайности. Попробуй, убери из ее жизни садиста – загрызет. Такие браки, обычно, самые прочные, и могут длиться десятилетиями, до конца ее, драм-бабы, дней.

Если муж умирает первым, сбегает или сходит с ума, достается детям. Драм-баба оказывается при смерти до нескольких раз в день, а дети должны все бросать и ехать к ней.

В девичестве драм-баба не так распоясывается, но уже заметна. Это обычно красивая и эффектная девочка, которая обиженно надувает губки, чуть только что-то не так. Причем, предугадать, когда она обидится – невозможно. Точный индикатор драм-бабы один: окружающие, скорее всего, виноваты.

Находится рядом с драм-бабой можно. Но нужно четко понимать, когда ты становишься актером в чужой постановке, и пресекать эти попытки. Пусть лучше с соседями ругается.