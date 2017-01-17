"Единая Россия". Перемены

XVI съезд "Единой России" партия встречает на подъеме. Триумфальная победа на выборах в Госдуму не оставляет сомнений в том, что лидерство единороссов на ближайшую пятилетку является одним из важнейших политических факторов. Тем более хотелось бы понимать, с чем партия пришла к съезду, а главное, какие задачи ставит перед собой организация в среднесрочной перспективе.

Полноценный контроль над Госдумой – 343 мандата из 450, среди которых 203 одномандатника – дает в руки "Единой России" полномочия по реализации той политики, которую партия выберет для себя необходимой. Можно было бы и игнорировать оставшиеся партии, которые даже вместе не обладают блокирующим пакетом. Тем более важно, что единороссы решительно отказались от тотального диктата своей воли – оппозиция получила ряд комитетов, важную роль в депутатской жизни играют и заместители председателя из оппозиционных партий. В ходе слушаний по бюджету оппозиция имела целый ряд встреч с правительственными чиновниками и свободно высказывалась в ходе прений. Более того, совещания по бюджету проходили и с теми партиями, которые в парламент не попали.

Единороссы контролируют все региональные парламенты: из 3980 мандатов депутатов в ЗАКСах субъектов федерации за "Единой Россией" закреплено, по данным самих партийцев, 2840 кресел. Можно без преувеличения сказать, что "Единая Россия" является одной из сил, цементирующих нашу Федерацию – свои отделения у партии есть во всех регионах страны. Действуют почти 2600 местных отделений и 82600 первичек. Численность партии также самая большая среди всех партструктур – она составляет 2 млн 113 тысяч человек. Во всех отделениях перед съездом прошли конференции, на которых не только выдвигали делегатов на съезд, но и переизбирали руководство РИКов и политсоветов. Практически повсеместно, в соответствии с ротационными требованиями, обновление руководящих органов партии составило не менее четверти. Также уточнялись списки членов партии и число первичек.

Большой национальный консенсус, который мы сегодня наблюдаем в нашей стране, требует открытых дискуссий, и активного участия общественности в жизни страны

Для чего организованы такие площадки как Общероссийский народный фронт и Общественная палата, а также облегчена и обеспечена деятельность многочисленных НКО. "Единая Россия" как раз согласилась с тем, что все дискуссии по поводу нюансов политики следует сделать как можно более открытыми. Но реализация утвержденной политики остается как раз за партией, которая принимает соответствующие законы на федеральном и региональном уровне, а также обеспечивает их реализацию через мощное представительство партийцев в системе исполнительной власти.

Тем не менее, к единороссам все равно остаются вопросы, среди которых наиболее часто задают те, которые касаются планов и перспектив. И здесь у партии есть четкие ориентиры и показатели, которых она должна добиваться в среднесрочной и долгосрочной перспективе. От глобального — исполнения майских указов главы государства до вполне конкретной реализации мер, к примеру, по учету мнения общественности при реализации инфраструктурных проектов в городах.

Повторюсь – у единороссов есть четко расписанные планы и стратегии действий на ближайшую, среднюю и дальнюю перспективы

Эти планы сформулированы в предвыборной программе "Единой России", в майских указах президента Путина от 2012 года, а также в посланиях главы государства Федеральному собранию. К примеру, уже в текущем году единороссы должны в сфере медицины подготовить и разработать планы подключения больниц и поликлиник к скоростному интернету. А также принять меры по разработке систем дистанционного консультирования специалистами.

Планируется также принять меры по обеспечению финансами операций из разряда высокотехнологичной медпомощи. Кстати, здесь уже есть серьезные успехи у государства – построены 12 федеральных центров высоких медтехнологий, а число пациентов, получивших высокотехнологиченую медпомощь в стране возросло в 2,5 раза с 322 до 823 тысяч человек. В перспективе стоит формирование новой системы Национальных медцентров, в которых будет оказываться помощь наиболее тяжелым пациентам. Планируется обновление парка машин скорой помощи на пятую часть ежегодно, а также организовывать посты скорой помощи в сельской местности. Все эти меры записаны в программе партии и будут обсуждаться на дискуссионной площадке "Здоровое будущее".

Отмечу, что председатель "Единой России" Дмитрий Медведев неоднократно заявлял о том, что программа – это не прямое руководство к действию. Таким образом, рядовые партийцы и ответственные члены партии и кураторы различных партийных программ и направлений могут вполне квалифицированно дать ответ на вопросы избирателей – что партия собирается делать в ближайшее время по каждому конкретному пункту, как выше было сделано мной на примере нескольких вопросов из области развития медицины.

Помимо партийной программы у "Единой России" ориентирами в текущей деятельности являются те задачи, которые ставит глава государства в посланиях Федеральному собранию. Председатель Госдумы Вячеслав Володин, открывая вторую сессию Госдумы седьмого созыва, подчеркнул, что среди этих задач наиболее важная "восстановить и обеспечить устойчивость промышленного роста страны".

Здесь придется принять ряд важнейших решений по вопросам развития экономики и предпринимательства, улучшения делового климата

Речь идет о конкретных поручениях, среди которых анализ целесообразности и сокращение числа избыточных проверок предприятий, меры по улучшению инвестиционного климата, разработка программ по наращиванию несырьевого экспорта. Обо всем этом также будет говориться на съезде на дискуссионной площадке "Экономика роста и благосостояния".

Перед страной, а значит, и перед партией стоит также глобальная задача по повышению устойчивости бюджетной системы при изменении внешней конъюнктуре. То есть, чтобы государство могло реализовывать все взятые на себя социальные обязательства, независимо от взлетов или падения цен на нефть. Замечу, что, на мой взгляд, именно в этом как раз и состоит идеология партии "Единая Россия" – обещать то, что выполнимо и выполнять то, что обещано.

Помимо этого на съезде дискуссии предстоят по тематике развития АПК, улучшения качества государственного управления, социальной политике и культурного лидерства. И все это вместе позволяет сказать, что нас ожидает отнюдь не рутинное мероприятие, а событие, важное для каждого гражданина, ведь, от принятых на съезде решений будет зависеть жизнь страны на годы вперед.

