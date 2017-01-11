Секрет воспитания счастливого ребенка

Лучший способ воспитать детей хорошими – сделать их счастливыми. Эта фраза известного английского писателя Оскара Уайльда, к сожалению, редко становиться методическим пособием по воспитанию в современных семьях. Многие родители опираются на современные методики воспитания, цель которых взрастить разносторонне развитую личность, с множеством талантов и увлечений. Но, в своем стремлении вырастить вундеркинда они могут и перестараться.

Если опираться на труды известных детских психологов, в том числе советской школы, существует несколько типов воспитания. Например, авторитарный. Он предполагает полное подчинение детей воле родителей. В семье разработан четкий набор правил и норм, которые дети должны беспрекословно выполнять. За малейшие отступления от правил детей принято наказывать. Я точно не сторонница этого стиля. Дети в таких семьях, скорее бояться, чем уважают своих родителей. Из ребенка, находящегося в обстановке постоянного напряжения, страха и стресса никогда не получиться полноценной личности, человека, который может самостоятельно принимать решения и отвечать за свои поступки.

Существует также либеральный стиль воспитания. Родители дают детям полную свободу действий. Но, зачастую, это граничит с анархией, родителям просто некогда заниматься воспитанием детей. Они зарабатывают деньги, заняты обустройством личной жизни, на воспитание и общение с детьми у них остается совсем мало времени. Поэтому, в такой семье дети предоставлены сами себе. С одной стороны, такой ребенок привыкает быть самостоятельным, сам принимает решения. Но готов ли он, например, отвечать за поступки? Кто-то привил ему чувство ответственности? Маловероятно.

Самым правильным, на мой взгляд, является демократический стиль воспитания. Родители умеют договариваться с детьми, решения они принимают исходя из интересов и желаний своих детей, конечно в разумных пределах. В семье существуетсистема поощрений инаказаний (не физических, конечно). Если ребенка никогда и ни за что не наказывать, он не поймет, что за любые свои действия надо отвечать. Исследования психологов показывают, что этот стиль воспитания, самый правильный и дает хороший результат. Однако, все зависит от того, где вы живете, какие традиции соблюдаете. Ведь есть еще фактор религиозности и вероисповедания. Методы и стили в ортодоксальной семье будут отличаться от атеистов или агностиков. Европейцы, американцы, жители арабских государств или Азии – все это люди разных взглядов, устоев, культуры и принципов воспитания.

Какой бы стиль воспитания родители не выбрали, необходимо задуматься и о направлениях. Невозможно воспитать из ребенка гармоничную личность, если не развивать его духовно, культурно, социально.

Сейчас достаточно непростое время, век информационных технологий, и дети, склонные подражать и копировать чужое поведение, многое берут из интернета. Поэтому родителям так важно найти ту самую "золотую" середину, взять из различных методов самое лучшее и использовать в общении с ребенком. Важно помнить, что каждый ребенок – индивидуален. Что хорошо для одного, может совершенно не подойти для другого. В воспитании детей можно опираться на исследования психологов, на советы, взятые из книг и интернета, но гораздо важнее выработать собственный стиль, который подойдет именно в вашем случае.