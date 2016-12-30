В Госдуме предлагают вернуть колхозы

В нижней палате российского парламента обсуждают неожиданную инициативу. Возможно, в недалеком будущем в страну вернутся колхозы.

Депутат Государственной Думы Валерий Рашкин внес на рассмотрение новый законопроект. В нем предлагается создать колхозы, организованные за счет государственно–частного партнерства, об этом сообщает RT.



По словам автора законопроекта, это поможет создать новые рабочие места и будет способствовать импортозамещению, весьма актуальному в последние десятилетия. По задумке Рашкина, современные колхозы будут работать в сельскохозяйственной и коммунальной отраслях.

Депутат отметил, что коллективные хозяйства будут актуальны для северных территорий страны, где невыгодно создавать небольшие частные предприятия, а крупные – сложно. Также он обозначил, что на подобных территориях количество рабочих мест, предложенных рынком труда, не соответствует запросам населения. И в том числе это стало одной из причин безработицы и сильного оттока населения из сельской местности в город. В качестве удачного примера программы колхозов Рашкин привел республику Беларусь, где видоизмененный принцип коллективных хозяйств работает до сих пор.

"Поначалу это вызывало улыбки у "прогрессивной" общественности. Но время показало, что такой подход реально работает: Белоруссия не только производит сверх достаточного количества продуктов питания для населения, но и готова наводнить ими рынки всех соседних стран, включая российский", – заявил депутат.

Общественная оценка законопроекту уже дана. Политолог Сергей Аксенов считает, что предложенная Рашкиным инициатива – "умная и полезная". Однако, как отмечает эксперт, некоторые силы в правительстве и ряде СМИ наверняка "поднимут вой". Начнут высмеивать, отсылать к советскому опыту, представляя его в негативном свете.

Но почему же? Ведь Россия – страна с бесконечными возможностями и огромными ресурсами. И такой вопрос, как создание коллективных хозяйств, на сегодняшний день весьма актуален, если к нему подойти грамотно и вдумчиво. Для этого необходимо рассмотреть предыдущий опыт, учесть все плюсы и минусы, преимущества и ошибки, а во главе направления поставить грамотного управляющего. Огромные территории, которые можно использовать под натуральное хозяйство, часто остаются невостребованными или застраиваются домами и коттеджами. Деревни спиваются или едут в город за "лучшей жизнью". Принцип "или-или" стал наиболее близок образу такого народного Шалтая-Болтая. Народ разучился дружно и качественно работать.

Натуральное хозяйство всегда ценилось и было востребовано. После распада СССР на первый план вышло импортозамещение. "Пластмассовые" фрукты и овощи, дешевое сырье, вредные добавки отрицательным образом сказались на качестве жизни и здоровье граждан. Порой создается впечатление, что страны, поставляющие нам экспорт, высылают в Россию второсортный товар.

Тем не менее Аксенов отметил, "для того, чтобы масштабно реализовать идею коллективной обработки земли, требуется пример успеха. Нужны буквально фанатики новых колхозов, агитаторы. Ими могли бы стать руководители успешных сельскохозяйственных предприятий, близких к КПРФ. Им поверят. То есть для внедрения этой идеи нужна смычка политических, экономических и медийных инструментов. Тогда однажды колхозы завалят Россию дешевым продовольствием".

Но это "однажды" понятие весьма растяжимое. Необходимо понимать, насколько народ готов к восстановлению колхозов и сельского хозяйства, хотя сдвиги конечно есть. Не всякий Ваня лежит на печи. Но без поддержки государства малый и средний бизнес просто не справится с огромным количеством проблем, которые могут возникнуть при решении насущных вопросов. И очевидно, что к колхозам готовы не все.

Так фермер и сыровар Олег Сирота инициативу коммунистов раскритиковал. По его словам вся история XX века показала, что колхозы были ошибкой – все началось с принудительной коллективизации с большими жертвами. "Ни один колхоз не смог работать в рыночных отношениях. Нигде в мире такая практика не работает и не сработает. Другое дело ФГУПы – это государственные предприятия, в некоторых регионах они могут работать. И кооперация – она тоже нужна и потихоньку развивается", – рассуждает предприниматель. Сирота уверен, что "мечты коммунистов о возрождении колхозов никакого отношения к реальности жизни не имеют".

"Оно просто не работает. Хотят показать пример – пусть едут на Крайний Север и организовывают, покажут пример как надо. Зачем тут государственная помощь? У них самих денег, как у дурака махорки. Пусть купят землю и организуют коммуну, колхоз, покажут всем нам пример. А мы посмотрим", – заключает фермер.

Поэтому работая над законопроектом, важно учесть, на каких условиях создавались колхозы в прошлом. Ведь никто сейчас туда людей "не загоняет". Да и среди малого и среднего бизнеса натуральное хозяйство сейчас вызывает наибольший интерес. А грамотное и правильное решение поможет наладить масштабные сельскохозяйственные и коммунальные отрасли, предупредить безработицу и восстановить импортозамещение.