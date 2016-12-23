Всемирный День террориста

В популярном фантастическом рассказе Джеймса Блиша "День Статистика" главный герой вычислял, когда его прикончат с помощью статистических выкладок. Там людей определенных профессий убивали в строго определенные дни – разумеется в интересах всего общества. Ныне террористы правда сами определяют, когда и в кого стрелять (или давить), но это только на первый взгляд. Говорят, что дни все-таки выбираются – или их выбирает судьба.

Вот закончилась операция в Алеппо, отгремели взрывы, приписываемые западными СМИ нашим стоящим на приколе ВКС, и наряду с радостью победы и народными гуляньями на сцену вышли террористы. Настал День Посланника – и убили российского посла в Турции, вроде бы в качестве мести за Алеппо. Совершилось злодеяние как раз на выставке "Россия глазами турок", еще раз подчеркивая, что некоторые турки смотрят на русских гяуров исключительно сквозь прорезь прицела. И произошло это накануне визита турецкого министра иностранных дел на Украину. А президент Путин отменил поход в театр, где давали "Горе от ума" Грибоедова – еще одного российского посланника, которому религиозные фанатики в Тегеране устроили "секир башка" много лет назад. Как говорит популярный телеведущий: "Совпадение? Не думаю!"

И тут же вторая часть этого террористического балета – грузовик задавил массу людей в Берлине. Вроде бы за рулем был беженец из Туниса, хотя поймали и не того – словом, ужасы французской Ниццы опять повторились. Зачем, в самом деле, угонять три самолета 11 сентября и взрывать три тысячи человек в башнях-близнецах Нью-Йорка, если можно скажем угнать тридцать грузовиков и передавить на каждом сотню гуляк на рождественском базаре? Права на автомобиль есть у всех, а самолет еще надо потрудиться научиться пилотировать. То есть пошло террористическое наступление со всех сторон. Настоящий День Террориста, когда и они убивали и сами гибли – недаром озверевший турецкий полицай выкрикивал, что не выйдет из помещения живым, да и человек из кабины грузовика-убийцы был вроде бы найден мертвым.





Далее, как водится, пошла реакция международных СМИ. Многие из западных аналитиков, порывшись в анналах, заметили, как в старом анекдоте: что "кого надо – того и убили". Ну это, конечно, про нашего посла – гуляющих немцев им все-таки жалко. Президент независимой Украины Порошенко берлинцам посочувствовал, убийства посла "страны-агрессора" не заметил. Телеканал CNN американский тоже упирал на многочисленные жертвы российских бомбардировок, мол поделом послу и мука.

Таблоид "Нью-Йорк Дейли Ньюс" высказался в том же духе – мол посла нацисткой Германии в свое время прикончили за военные преступления Гитлера, так и тут аналогичный случай. Ранение чешской теннисистки Петры Квитовой, получившей пару порезов руки от грабителя в собственном доме, вызвало куда больше сочувствия, хотя она чувствовала себя по сравнению с Карловым неплохо. Мы, вроде, с американцами как бы союзники по борьбе с ИГИЛ, нам же указ по телевизору читали, с трибуны ООН.

А затем пошли циничные расчеты – как это повлияет на российско-турецкие отношения и кому это выгодно. Западные масс-медиа говорят, что ни России, ни Турции это сейчас не нужно, поэтому на преступление посмотрят сквозь пальцы. Только, мол, наладили контакт, не ссориться же вновь. Ну назвали посла героем России посмертно, отменили переговоры о безвизовом режиме с турецкой стороной — и хватит пока. Вот если бы это было одновременно со сбитым самолетом – тогда да, сильно бы рассорило, а так чего уж там. В общем спокойные расчеты – прямо как в морге.





Начинают гадать, кто виноват и кому это выгодно. Одни говорят, что это не столько месть турок за многочисленные мирные жертвы в Алеппо, сколько за то, что этот город Турции, как наследнице Оттоманской империи, так и не достался в конечном итоге. Другие востоковеды утверждают – нет, это рука саудитов, турки бы не решились. Эрдоган валит все на негодяя Гюлена, проповедника-оппозиционера, окопавшегося в США. Обычные граждане думают ехать в Аланью или нет – если уж и посла не уберегли, то что же сделают с простым туристом? Все в замешательстве в этом политическом театре.

Да, и где же была охрана? – спрашивают обыватели. Ну не было там вооруженной охраны – турки ее запрещают, хоть страна и считается крайне неспокойной. А невооруженная, конечно, должна была бы героически прикрыть босса своим телом, но как видно никто не хотел умирать. А может в штате было не предусмотрено. То есть российского посла можно при желании и перочинным ножиком зарезать – никто не заступится. Нападавшего ухлопали чуть ли не через полчаса после нападения, видимо из всех вооруженных полицейских в зале был только убийца. А у остальных может перекур был, или обеденный перерыв. Ну, не спасешь всех, не будем мешать статистике.

Служба у российских посланников и опасна и трудна, и мало кем охраняема. Писатель Венедикт Ерофеев утверждал, что готов жить на земле целую вечность, если б ему показали уголок, где не всегда есть место подвигу. В жизни дипломатов, как выясняется, всегда есть место подвигу, и на работу они идут, как в глухой лес. Поэтому их, как и прочих госслужащих, надо не только беспощадно критиковать, но и поддерживать – для целостности и единства работы всего государства.