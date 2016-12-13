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Почему в "Спартаке" так боятся "Зенита"

Артем Дзюба и Илья Кутепов. Фото: GLOBAL LOOK press/Alexander Kulebyakin
Демьян Донской

Демьян Донской блогер

 Окончил факультет журналистики. Первые шаги в профессии делал в отделе экономики, потом решил стать спортивным обозревателем. Занимался баскетболом и плаванием, а лучшей игрой в мире считает футбол.
Это даже хорошо, что в нашем чемпионате наступил перерыв и теперь можно не бояться включать утюг и другие бытовые приборы, ведь еще недавно казалось, что стоит включить их в сеть и из них польется что-нибудь про "Спартак" и его уже почти безусловное чемпионство в нынешнем сезоне.
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Становится понятно, почему в стане красно-белых так настаивали на том, что "Спартак" – самый популярный в России клуб и у него самая большая армия поклонников. Непонятно, почему при этом не добавляли, что эта армия, в основном, состоит из журналистов столичных (а других у нас, по сути, и нет) спортивных СМИ.

Спору нет – нынешний сезон (или первая его часть) складывается для "Спартака" особенно удачно. Команда не только побеждает, но и показывает неплохой футбол (в отличие от того же ЦСКА, например), да и пресловутый "футбольный бог" (упоминание которого, говорят, запрещено в телерепортажах главного спортивного канала страны) благоволит красно-белым. У них впервые за много лет уверенный в себе тренер, знающий, что и как делать с этой командой, за которой тянется тяжелый груз былых побед и нереализованных в последние 15 лет надежд. Но почему-то в стане спартаковских болельщиков неспокойно. И даже пятиочковый отрыв от "Зенита" на финише 17 тура чемпионата не помогает им спокойно спать.

Собственно, именно "Зенит" и является причиной беспокойства поклонников "Спартака". А поскольку доказать силу и преимущество красно-белых над сине-бело-голубыми в первой части чемпионата не получилось, в ход пошли приемы информационной войны, за перипетиями которой мы все и наблюдали до самого декабря.

Денис Глушаков и Аксель Витсель. Фото: GLOBAL LOOK press/Alexander Kulebyakin 

Надо отдать должное "Зениту" – поводов "побыть Луисом Суаресом" и неспортивно укусить конкурента сами петербуржцы дают достаточно. То конфликт в раздевалке между вратарем и нападающим клуба просочится в прессу и приобретет там такие масштабы, что журналисты всерьез начнут искать следы "мужского разговора" на лицах его участников, то Аксель Витсель на послематчевых эмоциях упрекнет арбитров в том, что "Зениту" в отличие от "Спартака" и ЦСКА пенальти не ставят. Тут же на свет появится статистика пробитых в сезоне одиннадцатиметровых, согласно которой петербуржцы их зарабатывали больше других. О том, что речь идет о пенальти, которые не были назначены, статистика, понятно, умолчит.

Вратарская проблема "Зенита" вообще главная нынче тема в спортивной прессе. Создается впечатление, что хуже Юрия Лодыгина в российском футболе нет голкипера. Хотя все та же статистика показывает, что за 17 туров "Зенит" пропустил 13 голов – столько же, сколько "Спартак" и утверждать, что во всех этих пропущенных мячах виноват исключительно Лодыгин язык не поворачивается. Как не поворачивается язык у коллег напомнить, что на сегодня Лодыгин – лидер среди вратарей российских клубов по количеству сухих матчей в Лиге чемпионов, например. Вместо этого, как очередная победа "Спартака" подается контракт с Александром Селиховым, которого красно-белые якобы из-под носа у "Зенита" увели. При этом никого не смущают слова генерального директора "Зенита" Максима Митрофанова о том, что клуб, конечно, следит за многими игроками российской премьер-лиги, но вот приобретать вратаря "Амкара" в Петербурге не собирались.

В "Зените" вообще не любят распространятся о трансферных планах, даже амплуа игроков, которыми интересуются в клубе, стараются не озвучивать. В Петербурге давно привыкли, что интерес клуба к тому или иному футболисту немедленно поднимает его трансферную стоимость раза в два, не меньше. В агентских кругах это тоже давно поняли и остается только аплодировать тем людям, что удачно сыграли на болезненной ревности "Спартака" к успехам "Зенита". Не удивлюсь, если этот опыт получит распространение – и красно-белым предложат еще пару-тройку игроков под соусом пристального интереса к ним клуба из Петербурга.

Юрий Жирков и Ивелин Попов. Фото: GLOBAL LOOK press/Alexander Kulebyakin 


С судейской историей вообще некрасиво получилось. Слова Витселя о не назначенном в ворота "Ростова" пенальти вызвали шквал ироничных заметок о том, что "Зенит" постоянно жалуется на арбитров. А тут еще наставник петербуржцев масла в огонь подлил и изумил голландских журналистов длительной речью о проблемах с судейством в России. Хотя Мирча Луческу, в чем-то прав, когда говорит, что "после фола Кришито на Промесе в матче со "Спартаком". После этого началось давление на команду, в том числе со стороны журналистов". Ведь именно тогда с красно-белыми случилась настоящая истерика, захватившая почти все отечественные спортивные СМИ, в ходе которой именно "Спартак" упрекал арбитров в предвзятости к себе, а "Зенит" почти в прямую устами одного из руководителей московского клуба обвиняли в использовании административного ресурса в работе с судьями. Интересно, куда, согласно логике, подевался этот "ресурс" петербуржцев в последующих матчах?

А тут еще экс-спартаковцы, у которых любовь к родному клубу иногда принимает какие-то странные формы, неожиданно встали на сторону "Зенита". Андрей Червиченко, экс-президент "Спартака", анализируя матч красно-белых с "Рубином" заявил: "Разве Промеса не должны были за хамский фол на Бурлаке удалять? "Спартак" должен был еще в первом тайме оставаться вдесятером. В таком случае, думаю, москвичи бы больше не забили гостям. И это происходит весь сезон. Удаление Набиуллина? Это стандартная схема, которая срабатывала несколько раз в этом сезоне: как только соперник дает хотя бы малейший намек — он получает красную карточку в игре против "Спартака". Я не считаю, что москвичи в этой игре были сильнее, здесь было все как обычно: судья, удача, да и все".

Или вот бывший игрок "Спартака" Сергей Горлукович вставляет палки в колеса набравшей ход информационной войны красно-белых: "Спартаковцы много что-то жалуются на арбитров… По идее, "Спартак" – главный претендент на чемпионство, но, если они не удержит первое место до конца чемпионата с отрывом в пять очков, пусть пеняют только на самих себя, а не на судей".

В "Зените" на нападки прессы и "партнеров" (модный нынче эвфемизм) из "Спартака" реагируют вяло. У клуба других проблем хватает: впереди вторая часть сезона, в которой у команды сразу две серьезных задачи – максимально успешное выступление в Лиге Европы и завоевание путевки в Лигу чемпионов. Вот и глава РФПЛ беспокоится – неучастие "Зенита" в Лиге чемпионов существенно снизило интерес к трансляциям матчей российской премьер-лиге в Европе. "Здесь нам очень нужны звезды. Вот уехал Халк – и интерес к нашему проекту со стороны ряда стран упал. Я за то, чтобы у нас были игроки-россияне достаточно высокого уровня, востребованные в Европе. Чтобы интерес повышался к нашему чемпионату. Но пока их недостаточно. А вот классных, топовых иностранцев не хватает. Известно, что из-за поклонников таких футболистов будут скупать платные пакеты, чтобы только смотреть своего кумира" – завил Прядкин.

Так что у "Зенита" теперь задача поважнее битв со "Спартаком" в отечественных СМИ – нужно своих звезд пиарить в Европе, того же Жулиано, чтобы копилку РФПЛ пополнять, да и рейтинг для страны зарабатывать. И на этом фоне поражение на поле битвы в СМИ можно и пережить. А ведь может так случится, что победа в информационной войне для "Спартака" окажется единственной в этом сезоне. Не этого ли бояться поклонники красно-белых? 

13 декабря 2016, 16:07

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