В Москве водитель и пассажир такси пострадали в аварии

Массовое ДТП произошло в российской столице. Сообщается, что на Люблинской улице столкнулись две иномарки и "Газель".
В результате произошедшего водитель и пассажир такси пострадали. Обстоятельства ДТП уточняются, передает телеканал "360".
Массовое ДТП произошло в российской столице. Сообщается, что на Люблинской улице столкнулись две иномарки и "Газель".
В результате произошедшего водитель и пассажир такси пострадали. Обстоятельства ДТП уточняются, передает телеканал "360".
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