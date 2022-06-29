Сделал сальто и отлетел на метр: автомобиль на скорости сбил мотоциклиста (видео)

В Петрозаводске произошло серьезное ДТП, кадры которого сняли камеры уличного видеонаблюдения. На видео, опубликованном в Сети, видно, как автомобиль сбивает мотоциклиста, после чего он делает сальто в воздухе и прокатывается по крыше машины. Человек отлетел примерно на метр от места столкновения.
Автомобиль не сразу смог затормозить после столкновения, так как ехал на приличной скорости. К месту ДТП немедленно вызвали скорую помощь. 31-летнего мотоциклиста экстренно госпитализировали.
Подробности и причины аварии устанавливаются.