Жителям ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей вручают водительские права по новой схеме

В пределах присоединенных к России регионов заработали измененные правила выдачи водительских прав и регистрации транспортных средств. Телеканал "360" отмечает, что на обозначенных территориях граждане смогут оформить документы на авто без ОСАГО до 1 января 2024 года.
РИА ФАН подчеркивает преимущества новой схемы получения водительских документов для жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Им больше не требуется сдавать экзамены, проходить медицинскую экспертизу, уплачивать госпошлину.