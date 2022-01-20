При столкновении маршрутки и грузовика в Подмосковье пострадали 7 человек

В Московской области зарегистрировано сообщение о серьезной аварии. Уточняется, что на Каширском шоссе столкнулись маршрутка и грузовое транспортное средство.
По данным телеканала "360", пострадали семь человек. Обстоятельства выясняются.
В Московской области зарегистрировано сообщение о серьезной аварии. Уточняется, что на Каширском шоссе столкнулись маршрутка и грузовое транспортное средство.
По данным телеканала "360", пострадали семь человек. Обстоятельства выясняются.
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