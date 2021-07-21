Житель Чебоксар стал виновником смертельной аварии в Подмосковье

Житель Чебоксар готовится предстать перед судом. По версии следствия, мужчина стал виновником аварии, в результате которой погиб человек,

Известно, что автомобиль под управлением гражданина столкнулся с фурой. Один из пассажиров легкового авто скончался от полученных травм. Материалы уголовного дела на данный момент направлены в суд, сообщает сайт "Подмосковье сегодня".