В Тобольске пьяная женщина устроила смертельную аварию

Беспечный поступок россиянки привел к трагическим последствиям. В Тобольске автолюбительница, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, спровоцировала погоню с участием полицейских.
По данным телеканала "360", на требования остановиться злоумышленница не реагировала. В итоге иномарка под управлением пьяной гражданки протаранила ограждение и перевернулась. Одна из пассажирок в результате случившегося погибла.
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