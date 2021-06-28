В Тобольске пьяная женщина устроила смертельную аварию

Беспечный поступок россиянки привел к трагическим последствиям. В Тобольске автолюбительница, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, спровоцировала погоню с участием полицейских.

По данным телеканала "360", на требования остановиться злоумышленница не реагировала. В итоге иномарка под управлением пьяной гражданки протаранила ограждение и перевернулась. Одна из пассажирок в результате случившегося погибла.