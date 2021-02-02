В Челябинске полицейский насмерть сбил пенсионерку

В Челябинске зафиксировано смертельное ДТП с участием полицейского. Уточняется, что правоохранитель, передвигаясь на служебном авто, совершил наезд на пенсионерку.
Пострадавшая от полученных травм скончалась в больнице. Обстоятельства случившегося выясняются, передает URA.ru.
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