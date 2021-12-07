В Петрозаводске водитель авто сбил ребенка и скрылся с места ДТП

В столице Карелии произошло ДТП, в котором пострадал ребенок. Сообщается, что водитель легкового автомобиля совершил наезд на ребенка, переходившего дорогу.
Пострадавшую госпитализировали, передает телеканал "360". Водитель скрылся с места аварии.
В столице Карелии произошло ДТП, в котором пострадал ребенок. Сообщается, что водитель легкового автомобиля совершил наезд на ребенка, переходившего дорогу.
Пострадавшую госпитализировали, передает телеканал "360". Водитель скрылся с места аварии.
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