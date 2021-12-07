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Авто

В Петрозаводске водитель авто сбил ребенка и скрылся с места ДТП

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В столице Карелии произошло ДТП, в котором пострадал ребенок. Сообщается, что водитель легкового автомобиля совершил наезд на ребенка, переходившего дорогу.

Пострадавшую госпитализировали, передает телеканал "360". Водитель скрылся с места аварии.

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Автор: 7 декабря 2021, 11:29 Источник: ИА Nation News ✓ Надежный источник

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