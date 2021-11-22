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Дума рассмотрит введение уголовной ответственности для злостных нарушителей ПДД

Дума рассмотрит введение уголовной ответственности для злостных нарушителей ПДД

На заседании Совета Госдумы в понедельник, 22 ноября, парламентарии рассмотрят введение уголовной ответственности для тех, кто неоднократно нарушал правила дорожного движения. Об этом в своем телеграм-канале сообщил спикер ГД Вячеслав Володин.
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Парламентарии рассмотрят вопрос о внесении в законодательство изменений, связанных с наказанием за хулиганство на дорогах. Соответствующие предложения выработаны депутатами Владимиром Васильевым, Василием Пискаревым, Евгением Москвичевым и Адальби Шхагошевым, уточнил председатель Госдумы.

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По словам Володина, ситуации, когда участники дорожного движения устраивают гонки и лихачат ради славы и увеличения количества подписчиков, недопустимы. Подобное поведение опасно для окружающих: невинные люди гибнут, становятся инвалидами, написал спикер.

"Создается угроза жизни не только участников дорожного движения: водителей и пассажиров, — но и тех, кто находится на пешеходных переходах, тротуарах, остановках", – отметил Володин.

В отношении таких нарушителей необходимо ввести уголовную ответственность, считает спикер. "Также будем предлагать конфискацию транспортных средств, на которых совершаются подобные хулиганские действия", – сообщил он.

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект об отмене обязательного техосмотра частных автомобилей и мотоциклов. Для участвующих в перевозках автобусов, грузовиков и такси ничего не изменится – они как и прежде будут обязаны проходить техническую диагностику.

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Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 22 ноября 2021, 14:20 Источник: Телеграм-канал Вячеслава Володина ✓ Надежный источник

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