В Кемеровской области человек погиб под колесами авто

В Кемеровской области произошла авария со смертельным исходом. Стало известно, что человек переходил дорогу в неположенном месте и попал под колеса авто.
По информации сайта VSE42.RU, от полученных травм пострадавший скончался на месте. Обстоятельства случившегося выясняются.
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