В Екатеринбурге произошла авария с участием грузовиков

В Екатеринбурге зарегистрирована серьезная авария. Уточняется, что столкнулись семь машина. В их числе было два грузовика.
По данным телеканала "360", о пострадавших информации нет. Так или иначе, правоохранители намерены установить виновников случившегося.
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