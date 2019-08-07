В Башкирии автомобиль насмерть сбил женщину

Во вторник, 6 августа, водитель автомобиля Lada совершил наезд на женщину, которая двигалась в попутном направлении. Авария произошла на 1-м километре дороги "Нефтекамск-Янаул".
Как сообщает ToDayNews Ufa, от полученных травм женщина скончалась на месте. В настоящее время следователи устанавливают личность погибшей, а также причины и обстоятельства ДТП.
Популярные темы форума
Продолжение темы мамы—дочки
Цымбалюк-Романовская беременна от Джигарханяна?!
Владимир Васильев из передачи ,,Модный приговор,, образец вкуса и высокий интеллектуал.
Памятники фашистам в России
Главреду
Что вы ели сегодня?
Как переехать жить в Европу?
Обсудим Олю Бузову?
ОТЦЫ,делающие детей и не воспитывают????
Принят перечень опасных пород собак.