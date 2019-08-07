Под Москвой КамАЗ снес машину и вылетел в кювет

На Ярославском шоссе в районе подмосковного Пушкино водитель грузовика протаранил "Газель" и улетел в кювет. На месте аварии работают сотрудники ДПС.
По данным сайта "Подмосковье сегодня", ДТП спровоцировал водитель большегруза. Уточняется, что КамАЗ столкнулся со спецтранспортом дорожных служб, после чего вылетел с трассы.
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