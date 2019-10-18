Школьник попал под колеса автомобиля в Ижевске

В минувший четверг, 17 октября, в Ижевске произошла серьезная авария. На Совхозной улице водитель автомобиля Mazda совершил наезд на 11-летнего ребенка.
По предварительным данным, школьник шел по нерегулируемому переходу. В результате ДТП ребенок получил травмы. Причины и обстоятельства случившегося выясняются, передает ИА "Удмуртия".
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